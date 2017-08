Süper Lig'de hasret sona eriyor ve lig 21:45'te başlayacak Medipol Başakşehir - Bursaspor maçıyla başlıyor. Oldukça hareketli günler geçiren takımlar birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Birçoğu beğenilirken kimileri maddi açıdan eleştirildi, kimileri sportif yönden... Bazı takımlarda teknik direktörler, bazılarında da yönetimler eleştirilerin odağında. Kamuoyundaki soru işaretlerini NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ve Gazete Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'e sorduk.

MEHMET DEMİRKOL

Galatasaray, kadrosunu yeniden yapılandırırken ciddi paralar harcadı. Başarının gelmemesi durumunda sıkıntıya girileceğini düşünüyor musunuz?

Yönetim, teknik direktör, içerideki birçok oyuncu gibi birçok önemli unsura karşı taraftarın güveni yok. Güvenin olmadığı yerde ne kadar iyi transferler yaparsanız yapın istenen sonuçları almak zordur. Kadronun oturma sürecince karşılıklı güven bir numaralı faktördür. Galatasaray’ın bu unsurlardan en az birini çok güvenilir bir isimle tamamlaması, güçlendirmesi gerekir. Buradaki en kolay hamle de Fatih Terim’in takımın başına getirilmesi. Uzun vadede Şampiyonlar Ligi gelirleri olmadan bu tip harcamalar yapmak, takımı sıkıntıya sokar. Galatasaray’ın çıkar yolu şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılması. Bunun için de tek isim Fatih Terim gibi duruyor…

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oturmuş kadroları, oturmuş yönetimleri ve kredileri olan teknik direktörleri var. Galatasaray'da Igor Tudor'un bu maliyetlere kurulan kadroyu şampiyonluğa ulaştırabileceğini düşünüyor musunuz?

Faruk Süren tarzı güçlü bir başkan ve güçlü bir yönetim olsaydı teknik direktörlük için gelecek vadeden Igor Tudor’un arkasında durulabilirdi. Ancak Dursun Özbek ve yönetiminin gücü ve kredisi yokken Tudor’un da işi zor.

MEHMET DEMİRKOL Fenerbahçe şampiyonluk yarışında güçlü bir aday olursa Aziz Yıldırım tekrar başkan seçilir. Ali Koç da bir daha aday olmaz.

Galatasaray ve Mircea Lucescu görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Tudor'un üzerine böyle bir ismin getirilmesi için yapılan hamle, Lucescu'nun Milli Takım'a imza atmasıyla rafa kalktı. Böyle bir ihtiyaç varsa başka bir isimle neden görüşülmüyor?

Lucescu operasyonu aslında Fatih Terim’in önünü kesme operasyonuydu. Yönetimin içerisinde ve dışarıda Terim ismine sıcak bakmayanlar var. Çünkü Terim, geldiği yerde başkanla birlikte tek yetkili olmak ister. Bunu da birçok yönetici istemez. Ancak Galatasaray’ın durumuna bakıldığında başka çıkar yol görünmüyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok yorumcu Kocaman'ın Konyaspor'da kendini geliştirdiğini düşünse de taraftarlar defansif oyun oynatmasından çekiniyor...

Konyaspor geçen sezon ligin ceza sahasına en az giren ve ceza sahası içerisinden en az şut çeken takımıydı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de başarılı olmak istiyorsa bunun dışına çıkmak zorunda. Buradaki sıkıntı elinde güvenilir bir santrfor olmayışı. Fenerbahçe’nin bir garanti bir de aday santrfor bulması halinde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ellerinde 3 tane 1. Sınıf sağ bek var ancak iki sol bekleri de 2. Sınıf. Burada bir kadro çarpıklığı söz konusu. Ancak diğer eksiklikler, sol bek transferinin gelmeyeceğini gösteriyor. Stoper, sol bek, 10 numara ve 2 santrfor ihtiyacı çok net.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için muhtemel rakipliğini nasıl yorumluyorsunuz?

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının içerisinde kalır ve şampiyonluk için güçlü bir aday olursa Aziz Yıldırım bir daha seçilir. Ali Koç, seçimi kaybederse bir daha aday olmaz. Dolayısıyla Ali Koç’un sarı-lacivertlilerdeki geleceğine Aykut Kocaman’ın takımı karar verecek.

Beşiktaş'ın Jeremain Lens hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Psikolojik olarak bir üstünlük getireceğini düşünüyor musunuz?

Lens, Quaresma’yı nasıl kesecek bilemiyorum. Belki Quaresma sola Lens sağa geçecek ya da birbirlerini yedekleyecekler. Lens, Fenerbahçe’nin geçen sezonki en iyi oyuncusuydu. Bu sene yapılacak transferler onunla ilgili algıyı da belirler.

Trabzonspor yönetiminin hamleleri birçoklarınca başarılı ve dengeli olarak yorumlanıyor. Sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren kulübün yaptığı takviyeler bu hedefi gerçekleştirmeye yeter mi?

Ersun Yanal’ın oyunu, önde basıp top kazanıp hemen hücuma gönderen orta sahalara muhtaç olan bir oyun. Burada Trabzonspor’un bir eksiği var. Eğer bu sorunu çözecek iki yönlü 1 ya da 2 iki yönlü orta saha bulurlarsa Kucka’yla birlikte hattı tamamlarlar. Bu da onları şampiyonluk için aday yapar. Ancak Beşiktaş ve Başakşehir, şu aşamada rakiplerinden oldukça onda görünüyor.

SERDAR ALİ ÇELİKLER Özbek biraderler ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsınlar bir şekilde Fatih Terim’e mecburlar.

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Galatasaray, kadrosunu yeniden yapılandırırken ciddi paralar harcadı. Başarının gelmemesi durumunda sıkıntıya girileceğini düşünüyor musunuz?

Başarı gelse de sıkıntıya düşülecek. Daha FFP kıskacında iken maaş kısıtlaması bile henüz kalkmamışken 32 milyon Euro’dan fazla ahrcama yapmak, geleceği iyice riske atmak demek. Riva ve Florya’dan geeln paranın büyük bir kısmı banka borçlarının kapatılması için kullanıldı, bu doğru. Ancak yeni krediler de alınıyor. Şimdi Riva ve Florya’dan gelmesi beklenen parayı harcıyorlar…Başarı gelse de mali sıkıntıları aşmak zor görünüyor. Üstelik artık satılacak bir Riva ve Florya da yok! Şampiyonluk gelirse bir yıl sonrasını kurtarıyor zaten…

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oturmuş kadroları, oturmuş yönetimleri ve kredileri olan teknik direktörleri var. Galatasaray'da Igor Tudor'un bu maliyetlere kurulan kadroyu şampiyonluğa ulaştırabileceğini düşünüyor musunuz?

Igor Tudor, şu an Galatasaray’ın teknik direktörü değil. Ancak o bunun henüz farkında değil! Ya Fatih Terim gelir ya da bir başkası ancak Tudor’un olmayacağı kesin…

Galatasaray'ın sosyal medyada Fatih Terim'le ilgili yaptığı paylaşımlar, taraftarın ilgisini bir hayli çekti. Fatih Terim'in muhtemel bir geri dönüşte başarıya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz?

Özbek biraderler ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsınlar bir şekilde Fatih Terim’e mecburlar. Eninde sonunda Fatih Terim, Galatasaray’ın teknik direktörü olur. Haa Terim artık teknik direktörlük yapmak istemezse o zaman başka… O zaman da yönetime girip teknik adamı kendisi belirler.

Galatasaray ve Mircea Lucescu görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Tudor'un üzerine böyle bir ismin getirilmesi için yapılan hamle, Lucescu'nun Milli Takım'a imza atmasıyla rafa kalktı. Böyle bir ihtiyaç varsa başka bir isimle neden görüşülmüyor?

Galatasaray yönetimi ne yapacağını bilmiyor. Niye sportif direktör? Niye Lucescu değilse başkası olmuyor? Açıkçası Dursun Özbek’in sportif kararlarının tamamı yanlış. Bundan sonra da yanlış olacaktır. Dursun Özbek’in tek kurtarırı Terim’i getirerek ‘Ben daha ne yapayım?’ demek!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok yorumcu Kocaman'ın Konyaspor'da kendini geliştirdiğini düşünse de taraftarlar defansif oyun oynatmasından çekiniyor...

Aykut Kocaman istese de hücum futbolu oynatamaz. Çünkü Kocaman disiplin ve takım üzerine çok odaklı. Savunma kurgusunu kurmak, bir nebze daha kolay. Hücumda çizilmiş atak planları zaten Türk teknik direktörlere nasip olmayan bir özelik. Fakat çizilmiş hücum planlarınız da olsa hücum, eninde sonunda özgürlüktür ve yetenek ister. Kocaman’ın yetenek yönetme sorunu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Kocaman’ın takımları, taraftarları disiplinli, ne yaptığını bilen duruşu iyi takımlar seyredecektir ama hep bir nakışlık hep bir eksiklik hissedeceklerdir.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için muhtemel rakipliğini nasıl yorumluyorsunuz?

Bu sorunun yanıtı için daha erken. Ama Fenerbahçe taraftarı başkanını çoktan seçti. Halk oylaması ya da stada girişte sandık konsa ve her gelen taraftardan oy istense Aliç Koç, yüzde 70’e 30 gibi bir farkla kazanır. Ama Aziz Yıldırım, kongreyi bunca senedir Azizbahçe’ye çevirdi! Azizbahçeliler’in başkanı da sadece Azizbahçeliler’i etkileyebilir. Aziz Yıldırım devri bitmiştir. Mesele zaman meselesidir!

Ali Koç'un başkan olması durumunda Fenerbahçe'de neler değişebilir? Adaylığını resmen açıklamasıyla birlikte Aziz Yıldırım sizce nasıl bir yol izleyecek?

Bu yorum için de daha erken. Ancak Aziz Yıldırım bırakmamak için her şeyi yapar. Çünkü bırakırsa en basitinden yolda motosikletlinin önünü kestiğinde yanına gelecek polis korumaları olmayacak! Aziz Bey bırakmamak için her şeyi ama her şeyi yapacaktır.

Beşiktaş'ın Jeremain Lens hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Psikolojik olarak bir üstünlük getireceğini düşünüyor musunuz?

Hayır. Herkes ‘Beşiktaş, Fener’den daha az paraya aldı.’ Diyor. Fenerbahçe, yıllığı 2,7 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Beşiktaş 2,2 verdi ama 5 yıllık! 29 yaşında oyuncu olsan hangisini tercih edersin? Beşiktaş sürekli son sahibi olacağı futbolcular alıyor. İki yıl sonra takımın halinin ne olacağını düşünen ya da analiz eden var mı? Yok. Şimdilik “Come to Beşiktaş” gazı güzel. İki yıl sonra Adriano, Atiba, Negredo, Babel, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic hatta Lens kaç yaşında olacak? Beşiktaş, şu an Avrupa’nın en yaşlı takımlarından biri ancak Beşiktaş medyası bunları analiz etmiyor.

Trabzonspor yönetiminin hamleleri birçoklarınca başarılı ve dengeli olarak yorumlanıyor. Sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren kulübün yaptığı takviyeler, bu hedefi gerçekleştirmeye yeter mi?

Burak’ın dönmesi büyük iş. Kucka da iyi transfer. Serdar Taşçı’yı da alırlarsa iyi takım olurlar. Ersun Yanal da iyi hocadır. Ancak şampiyonluk için kalite artırmak gerek. Bence, kaleci, sol ya da sağ açığa skorer bir isim ile Kucka’nın yanında bir uluslararası isim daha lazım.