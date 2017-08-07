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Asamoah
FUTBOL

Juventus, Asamoah'ın takımda kalmasını istiyor

Juventus'un, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kwadwo Asamoah'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:28:57 Güncelleme: 20:54:38

Galatasaray, beIN Sport'un haberine göre; Juventus'tan forma giyen sol bek ve merkez orta sahada görev yapabilen Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı.

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano ve Ndiaye gibi önemli isimlerle güçlendirmişti. 
 
İTALYA'DAN KÖTÜ HABER
Di Marzio'nun haberine göre, Asamoah'ın taktik açıdan önemli bir oyuncu olduğuna inanan Juventus, Ganalı yıldızla bir araya gelecek. İtalyan gazeteci, Juventus'un Asamoah'ın takımda kalmasını istediğini iddia etti.

Kojo Kwadwo Asamoah kimdir?

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)
Doğduğu il: Accra / Gana
Boyu: 1,73 m
Uyruğu: Gana
Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 11 milyon €
Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

  • Kwadwo Asamoah kimdir?
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YORUMLAR 7
  • Misafir 1 saat önce
    İnşallah gelir.
  • Misafir 2 saat önce
    Tek kelime super
  • Misafir 2 saat önce
    mükemmel ötesi
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