Juventus, Asamoah'ın takımda kalmasını istiyor

Galatasaray, beIN Sport'un haberine göre; Juventus'tan forma giyen sol bek ve merkez orta sahada görev yapabilen Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı.

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano ve Ndiaye gibi önemli isimlerle güçlendirmişti.

İTALYA'DAN KÖTÜ HABER

Di Marzio'nun haberine göre, Asamoah'ın taktik açıdan önemli bir oyuncu olduğuna inanan Juventus, Ganalı yıldızla bir araya gelecek. İtalyan gazeteci, Juventus'un Asamoah'ın takımda kalmasını istediğini iddia etti.

Kojo Kwadwo Asamoah kimdir?

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

Doğduğu il: Accra / Gana

Boyu: 1,73 m

Uyruğu: Gana

Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

Kwadwo Asamoah kimdir?

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