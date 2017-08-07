Göztepe, Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladı

Kadrosunu transferleriyle güçlendiren Göztepe, Beşiktaş forması giyen Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transferlerine devam ederek taraftarlarını sevindiriyor. Kulüp, son olarak Beşiktaş forması giyen Ömer Şişmanoğlu ile temasa geçti. İzmir'in köklü kulübü, Şişmanoğlu ile her konuda anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer Şişmanoğlu'nun ligde 147 maçta 36 gol bulunuyor.

Ömer Şişmanoğlu