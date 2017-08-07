ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 22:39:32

  • 1 Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU
    1 | 10

    Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle karşılaştı.

  • 2 Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU
    2 | 10

    Sarı-lacivertliler mücadeleye, Carlos Kameni, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Robin van Persie 11'iyle başladı.

  • 3 Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU
    3 | 10

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU
    4 | 10

    Fenerbahçe, 61. dakikada Mathieu Valbuena'nın golüyle 1-0 öne geçti.

  • 5 Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU
    5 | 10

    Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel, 72. dakikada Miroslav Stoch yerine oyuna dahil oldu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000