Fenerbahçe: 1 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle karşılaştı.
Sarı-lacivertliler mücadeleye, Carlos Kameni, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Robin van Persie 11'iyle başladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe, 61. dakikada Mathieu Valbuena'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel, 72. dakikada Miroslav Stoch yerine oyuna dahil oldu.