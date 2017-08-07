Gaziantepspor'un yeni başkanı Mutlu Özpineci

Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu, İbrahim Kızıl'ın istifası ile boşalan başkanlık görevine Mutlu Özpineci'yi getirdi.



Sabah saatlerinde İbrahim Kızıl'ın asbaşkan kardeşi Mustafa Kızıl ile birlikte istifası sonrasında Gaziantepsor Kulübü Yönetim Kurulu toplandı ve başkanlığa Mutlu Özpineci'nin getirildiğini duyurdu. Gaziantepsor Kulübü internet sitesinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:"



Yönetim Kurulumuzun 07 Ağustos 2017 tarihinde tesislerimizde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Başkan İbrahim Kızıl'ın istifasıyla boşalan Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu ortak kararı ile Mutlu Özpineci getirilmiştir. Yönetim Kurulumuz Mutlu Özpineci başkanlığında, başta Teknik Direktör olmak üzere transfer çalışmalarına ivedilikle başlamış olup, Kırmızı-Siyahlı takımımız 13 Ağustos Pazar günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında sahada olacaktır."

Mutlu Özpineci

gaziantepspor