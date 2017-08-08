Fatih Altaylı: "6222 kaldırılsın, uygulanmayan yasa olmaz"

Fatih Altaylı, Fatih Kuşçu'nun sunduğu Spor Saati programında önemli açıklamalar yaptı.

Dünya Atletizm Şampiyonası ve Usain Bolt'un performansını değerlendiren Fatih Altaylı "Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izlerken üzüldüm, Bolt'un son yarışıydı. Merakla bekliyorduk. Bolt çok büyük bir atlet. Bolt zor forma giren bir atlet ve bu sene moral olarak da çok ciddi sorunlar yaşadı. En yakın arkadaşını kaybetti. O da biliyordu kaybedeceğini ama yine de son yarışını koştu. Gatlin'den nefret edenlerdenim, o yüzden onun kazanmasına üzüldüm. Gatlin'in yaptığı şık bir hareketti, Bolt'un önünde secdeye vardı. Bolt, dünyanın en hızlı adamı ama o vücut yapısıyla sürdürmek yıpratıcı oluyor demekki. Vücutlar zorlanıyor, spor kolay bir şey değil. Guliyev, 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan 3 ya da 4 beyaz var, onlardan bir tanesi. Gerçekleşirse, sprint yarışında bir Türk'ün kürsüye çıktığına ilk kez tanık olacağız. Eda Tuğsuz'un final serisinde yarışacak olması önemli bir başarı, ve 20 yaşında. Cirit için erken bir yaş." ifadelerini kullandı.

Atletizmdeki devşirme tartışmalarına değinen Fatih Altaylı "Devşirmekte kötü bir şey yok, yeter ki o devşirmenin üzerinden zaman içinde bir ekol gelişsin." dedi.

"ERSAN İLYASOVA'NIN EŞİ TATİL YAPALIM DEMİŞ"

Fatih Altaylı, Basketbol Milli Takımı'nın EUROBASKET 2017 kadrosunda olmayacağını açıklayan Ersan İlyasova için "Ersan İlyasova'nın durumu çok acayip. Devşirme mi, devşirmeme mi, ne olduğu belli değil. 2002 yılında bir Özbek vatandaşı Türkiye'ye giriş yapıyor. Giriş yaptığı sırada adı 'Arsen İlyasov'. Türkiye'ye girdikten sonra bir daha kimse kendisinden haber alamıyor. Arsen'in Türkiye girişinden 33 gün sonra Eskişehir'de bir vatandaş nüfus müdürlüğüne başvurup "Benim 15 yaşında bir oğlum var, ben bunu nüfusa kayıt ettirmeyi unuttum" diyor. Kaydedilince adı Ersan İlyasova oluyor. Bu çocuk Ülker tarafından alınıp Yeşilyurt'a kiralanıyor, orada Milli Takım'a seçiliyor. Milli maçlar sırasında Özbekler "Bu bizim Arsen" diye itiraz edip konuyu FIBA'ya taşıyorlar. Türkler doğum belgesi, nüfus kağıdı, üniversite kayıtlarını sunuyor. Özbeklere göre 1985 doğumlu, Türkiye'ye göre 1987 doğumlu. 18 yaşında bir çocuk ortadan kayboluyor, 16 yaşında bir çocuk ortaya çıkıyor. Milli Takım'a gelmeyen çocuk işte bu çocuk. Bir hata varsa bu Basketbol Federasyonu'nun hatası. O dönemki Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, şu an FIBA Avrupa başkanı. Demek ki ortada bir şey yok. Ersan'ın Milli Takım'a gelmemesiyle ilgili de şunu duydum, Ersan'ın eşi 'Tatil yapalım' demiş. Bu rivayet." dedi.

"LUCESCU'NUN GELMESİNDE BİR ANORMALLİK YOK"

Fatih Altaylı, Türk teknik direktörleri eleştirdi. Altaylı, "A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'nun getirilmesine de değinen Fatih Altaylı "Lucescu'dan daha iyi formülü olan varsa söylesin. Lucescu'nun Alzheimer olmuş hali yok, halinden de belli. Herkeste bir unutkanlık olabilir. Dünyanın her ülkesi kendi vatandaşı olmayan teknik direktörlerle çalışabiliyor. İngiltere'nin başına İsveçli teknik direktör geldi, Türkiye gibi ekol olmamış bir ülke de yabancı teknik direktör getirebilir. Türk teknik direktörler kendi kendilerini şunu sorsunlar: Yurt dışında belirli bir seviyenin üzerindeki takımlarda kaç Türk teknik direktör görev alıyor? Şimdiye kadar 1 tane oldu, Fatih Terim... Başka teknik direktörlerimiz de gitti ama hep alt seviyeye gitti, Premier Lig ya da La Liga gibi yerlerde görmedik. Bugünlerde Türkiye'ye yönelik bir tepki var diyelim, peki daha önce niye almadılar? Aykut Kocaman'ı niye kimse almadı? Federasyon, Şenol Güneş'e gitti o kabul etmedi. Ne yapacak Türkiye Futbol Federasyonu? Türkiye'de kime gidersen git bir tartışma çıkacak. O yüzden Lucescu'nun gelmesinde hiç bir anormallik yok. Fiyat kalite orantısında da Lucescu iyi bir hocadır. Guus Hiddink'e 5.5 milyon Euro verildi mi? Kerhen Türk Milli Takımı'na hocalık yaptı, parasını da aldı, kovulduğunda tazminatını da aldı, başarı sıfır... Arkasında bir enkaz bırakarak... Sepp Piontek ne yaptı? Türkiye'de bir ekol yarattı, Fatih Terim gibi bir hocanın çıkmasına sebebiyet verdi. Türk Milli Takımı'nın başarılı günlerinin altyapısını kurdu. Demek ki bunun yerlisi yabancısı yok, iyisi ve kötüsü var... Türk teknik direktörler şu soruma cevap versinler: 'Madem bu kadar iyisiniz, Avrupa'da en büyük 20-30 kulübü bıraktım, her ligde 20 tane kulüp var. Ne için onların herhangi birinden teklif almıyorsunuz da, Türkiye'de hababam 6 ayda bir takım değiştirip duruyorsunuz?' Önce bunun cevabını versinler, ondan sonra 'Milli Takım'a niye yabancı hoca' diye federasyon başkanına saldırsınlar." dedi.

A Milli Takım'ın Lucescu tercihini değerlendiren Fatih Altaylı "Lucescu'nun Milli Takım ile anlaştığını öğrendikten sonra şunu söyledim, Lucescu kompleksli bir adam değildir. Takıntıları yoktur. Lucescu, Türkiye'deki bütün futbolculara bir şekilde göz atacaktır, ve aklına bile gelmeyecek bir takım adamları takıma koyabilir. Lucescu'nun herhangi bir futbolcuyla kavga ettiğini, kişişel nedenlerle bir oyuncuyu kestiğini görmedim. Hiç ummadığın adamlardan ummadığın performanslar çıkartır. Lucescu böyle bir adamdır. Lucescu'nun faydalı olma ihtimalini, Fatih Terim'in faydalı olma ihtimalinden daha fazla görüyorum. Fatih Terim bıraktığında Rusya'ya gitme ihtimalimiz %49 ise, bugün gitme ihtimalimiz %51." diye konuştu.

"ARDA TURAN'IN MİLLİ TAKIM'A DÖNÜŞÜ NEDEN YANLIŞ OLSUN?"

Fatih Altaylı, daha önce Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan için de "Arda Turan'ın dönüşü neden yanlış olsun? Bunlar genç çocuklar. Bunların hataları elbette bağışlanabilmeli. Bir açıklama yaptı diye, üstelik bu açıklamayı yapmaya itildi diye, veya bir kavga çıkardı diye Arda'yı asacak mıyız? Gider Bilal ağabeyinden özür diler, konu kapanır gider. Bugün Arda yarın başkası... Saha içinde yapılan büyük fair-play dışı hareketler var ise bunların hesabını sormak lazım. Fenerbahçe- Galatasaray maçı sonrası Kadıköy yakıldı, az kalsın benzin istasyonu patlıyordu... Beşiktaş-Galatasaray maçında bütün tribünler sahaya indi... Galatasaray- Beşiktaş maçında, Süper Kupa maçında büyük olaylar çıktı... Geçen seneki kupa finalinde yine olaylar çıktı... Eskişehirspor-Göztepe maçından öncesi olaylar çıktı... Fenerbahçe takım otobüsüne ateş edildi... Aziz Yıldırım tribünde rakip takımın başkanını dövdü... Bütün bunlarla ilgili bir kişi ceza aldı mı? Başakşehirli futbolcular maçtan sonra gazetecileri dövdüler, ceza çıktı kapatıldı gitti. Mahkeme 6222 sayılı yasaya dayanarak bu adamların spor alanlarına 1 yıl girmemeleri yönünde bir karar verdi, bu adamlar sahaya çıkıp oynuyorlar... 6222 sayılı yasa sadece Fenerbahçe'yi şike yapma suçlamasında kullanılmak için mi çıkarıldı?" ifadelerini kullandı.

"FİKRET ORMAN'IN DEDİĞİ DE SUÇ"

Fatih Altaylı, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında çıkan olayları da değerlendirdi. Fatih Altaylı "Sayın Bakan'ın söylediğine katılıyorum. Başkanların söyledikleri de, Fikret Orman'ın dediği de suç. 2012'den bu yana olaysız bir Süper Kupa maçı yok ve bunların tamamı federasyonun sorumluluğu. Takımların sorumluluğu yok. Süper Kupa maçına girmek için Passolig gerekmiyormuş, Passolig şiddete karşı çıkarılmadı mı? Bir tek lig maçında mı olay çıkıyor? Böyle bir şey olabilir mi... Kimin yaptığını nerden bileceksin? Spor savcıları nerede? 6222'den neden kimseye işlem yapılmadı? Aziz Yıldırım'ın tribünlerde ne işi var? Pek çok kulüp başkanı ve yöneticinin ceza alması lazım. Yasa bir kere Fenerbahçe'ye bir şike suçlamasında bulunmak için kullanıldı, onun da kötü niyetle, kumpas için kullanıldığı ortaya çıktı. Bari yasayı iptal etsinler. İptal etsinler ki yasalar bir komediye dönüşmesin. Uygulamadığın, değer vermediğin bir yasa komiktir. Adalete hakarettir, adalete küfürdür. Kaldırın atın o yasayı. Nerede bu savcılar? Kulüplerin hiçbir sorumluluğu yok, federasyonun hiçbir sorumluluğu yok." dedi.

"AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN'IN LENS HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI TUTARSIZ"

Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Jeremain Lens'in transferini yorumlayan Fatih Altaylı "Beşiktaş'ın Lens'e ihtiyacı var mıydı, çok emin değilim. Kadroyu derinleştirme açısından olabilir ama Beşiktaş için bence lüks bir transfer oldu. İyi bir transfer, sanki iyi bir oyuncu gibi geliyor. İki tane hücuma çok iyi çıkan beklerin varken Lens, lüks gibi geliyor. Aykut Kocaman, 'Ben Lens'i çok istiyordum, ama futbolcu bizle anlaşmak istemedi. Bizim verdiğimiz paradan daha az bir paraya başka bir takıma gitti' dedi. Ben de okuyunca inandım. Fakat sonra baktım, Aziz Yıldırım 'Biz Lens gitti diye dua ettik' dedi. Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım'ın açıklamaları tutarsız, biri yalan söylüyor, birinden biri katmerli yalan söylüyor. Biri 'İstedik ama bizi değil, diğer kulübü tercih etti' diyor. Aziz Yıldırım, 'Bizden 2.3 alıyordu, 2.7'ye çıkadık gelmedi, ama biz de zaten gitsin diye dua ediyorduk' dedi. Lens zaten senin malın değil, 2.7'ye çıktıysan istiyorsun demektir. Zaten istediğin bir adam için 'Gitsin diye dua ettik' demek, Nasreddin Hoca'nın 'Eşekten düşmeseydim de inecektim' lafı gibi acayip bir laf. Aykut'u da açığa düşüren bir laf. Sadece onu değil, Şekip Mosturoğlu'nu da açığa düşürecek bir laf. Şekip Mosturoğlu, 'Fatih Terim'in tazminatının takipçisiyiz' diyor, Aziz Yıldırım 'O parayı vereceksiniz' diyor. Ben bundan bir şey anlamadım. Fenerbahçe'de bir kafa karışıklığı var. Ama bu kafa karışıklığı şimdilik sahaya yansımıyor, sahada umduğumdan daha iyi bir Fenerbahçe gördüğümü söylemeliyim. Şahane bir Valbuena var. Çok iyi bir transfer olmuş Valbuena. Sturm Graz ile berabere kaldılar ama yenebilirlerdi de." diye konuştu.

"SNEIJDER PARASINI FIFA KANALIYLA ALIR"

Fatih Altaylı, "Sneijder'ın Galatasaray'dan alacağı toplam para 4.8 milyon Euro. Sneijder, Nice'ten 1.8 alacak, Galatasaray'daki haklarından feragat ettiğine dair bir sözleşme imzalamadıysa ki Galatasaray'a da şu ana kadar böyle bir sözleşme göstermiş değil, aradaki 2.5'lik farkı FIFA kanalıyla Galatasaray'dan çatır çatır alır." diyerek Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılılardan para talebinde bulunabileceğini ifade etti.

SELÇUK İNAN O LİSTEDE...

Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a dönme ihtimalini de değerlendiren Fatih Altaylı, "Geçen hafta Habertürk'ün ekonomi sayfasında bir haber yaptım. Galatasaray Sportif A.Ş'de hazırlanan bir bilgi notunu paylaştım orada. Galatasaray bu sene tarihinin en pahalı transferlerini yaptı ve orada ilginç bir şey var. Takımda oynama ihtimali bulunmayan futbolculara ödenecek paralar diye bir şey var, yaklaşık 15-18 milyon Euro gibi bir para. Selçuk İnan da takımda yer bulamayacak oyuncular arasında zikredilmiş. Belli ki teknik direktör ve yönetim Selçuk'un takımda yer bulamayacağını varsayıyor. Yani Trabzonspor'a gitme ihtimali gerçekleşebilir." dedi.

"BEŞİKTAŞ MARCELO'YU ÇOK ARAYACAK"

Fatih Altaylı, yeni sezon öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Altaylı "Beşiktaş çok iyi bir takım görüntüsü veriyor şu anda, Talisca yok tabi burada, gelirse kimin yerine oynar belli değil. Beşiktaş'ın savunma sorunu sürüyor. Son maçta da gördük. Pepe'nin yanında, sattıkları Marcelo'yu çok arayacaklar.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK CİDDİ BİR SANTRFOR SORUNU VAR"

Fenerbahçe'de kalede büyük ihtimalle Volkan olacaktır, Volkan'ı kimse kesemiyor. Son maçında çok da kötü değildi. Hasan Ali ile İsmail arasında çok bir fark yok. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir santrfor sorunu var. Van Persie orayı tüm sezon ne kadar doldurur, oraya bir isim lazım.

"GALATASARAY ZANNEDİYORUM BİR YERDE GÖMÜ BULDU"

Galatasaray'da Maicon oynadığı 2'si resmi 5 maçta tel tel döküldü. Bütün maçlarda ondan kaynaklanan hatalardan goller yenildi. İnsanlar 'Acaba Semih veya Hakan Balta daha mı iyiydi' diye düşünüyor. Linnes'in yetersizliğini biliyoruz, Ndiaye son maçta çok iyi oynamış. Asamoah'ı alır Galatasaray, para bol... Zannediyorum bir yerde gömü buldular." ifadelerini kullandı.

"NEYMAR TRANSFERİ, FUTBOLDA FAIR-PLAY ANLAYIŞININ ÇÖKTÜĞÜ YERLERDEN BİR TANESİ"

Fatih Altaylı, 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar için de "Neymar'ın üstüne bir program konuşabiliriz, çok önemli bir mesele o. Futbolda bence fair-play anlayışının çöktüğü yerlerden bir tanesi bu. Bir yandan bir oyuncuya böyle bir serbest kalma bedeli konmasını FIFA veya UEFA kabul ediyorsa, birinin bu bedeli ödemesini de kabul ediyor demektir. Bir yandan da, petrol parası gibi bir takım garip paraların futbolun içerisine girmesi, futbolu adil bir oyunun dışına çıkartıyor. Çünkü bu paranın bir karşılığı yok, bu paranın sportif bir karşılığı yok. Böyle paralar ödenmesi, futbolda mali veya mali olmayan fair-play anlayışını çökertebilir. Futbolu spor olmaktan tam anlamıyla çıkarır. Böyle gelişmeler bekliyordum ama futbolun Amerika'da yaygınlaşmasıyla bekliyordum. Bu çok hatalı bir şey, bunların bir yerde son bulması lazım." dedi.

"GÖNLÜM REAL MADRID'DEN YANA"

Fatih Altaylı, Real Madrid ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hakkında "Real Madrid, Manchester United'ı yener diye umuyorum. Çünkü Manchester hala iyi oynayan bir takım değil. Mourinho transferlere 1 milyar pound'dan fazla para harcatan birkaç teknik direktörden biri haline gelmiş son yapılan transferlerle beraber. Ama benim gönlüm Real Madrid'den yana." diyerek sözlerini noktaladı.

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