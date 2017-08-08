ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Barcelona - Chapecoense maçı

Anlamlı maçı Barcelona kazandı

08 Ağustos 2017 Salı, 09:05:02

  • 1 Anlamlı maçı Barcelona kazandı
    1 | 37

    Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Brezilya kulübü Chapecoense'yi 5-0 yendi.

  • 2 Anlamlı maçı Barcelona kazandı
    2 | 37

    Yeni sezon öncesinde ilk kez Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Barcelona, 2016'nın kasım ayındaki uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile karşılaştı.

  • 3 Anlamlı maçı Barcelona kazandı
    3 | 37

    Alan Ruschel ve Helio Neto ile kazadan kurtulan ancak sağ bacağını kaybeden kaleci Jackson Follmann, maçın başlama düdüğü öncesi duygusal anlar yaşadı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Anlamlı maçı Barcelona kazandı
    4 | 37

    Chapecoense kaptanı Ruschel, oyundan çıktığı 36. dakikada da gözyaşlarına hakim olamadı.

  • 5 Anlamlı maçı Barcelona kazandı
    5 | 37

    Sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Katalan ekibi, Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez ve Denis Suarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Millet ağlıyor.Arda gülüyorm.ne güzel
  • Misafir 14 dakika önce
    ön sıradan barçayı izleyip üstüne para almak :)
Kalan karakter : 2000