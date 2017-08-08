Mircea Lucescu, Arda Turan'la görüşmek üzere İspanya'ya gidiyor

Mircea Lucescu, yeni görevi için mesaiye başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, dün Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Milano’daki buluşmanın ardından İtalyan basınına konuşan Luce, “Hakan ilk izlenim olarak beni çok etkiledi. Türkiye’nin en yetenekli oyuncularından birisi. Çok zeki bir oyuncu ve Milan’ı eski günlerine döndürebilir. Hemen İtalyanca öğrenmeye başlamış. Bu çok önemli bir şey. 10 numaranın hakkını veriyor” ifadelerini kullandı.

Bugünkü programı hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, “Buradan Arda Turan ile görüşmek için Barselona’ya geçeceğim. Oradan da Almanya’daki oyuncularla görüşeceğim. Ukrayna ile çok önemli bir maçımız var. Bu kritik mücadelenin hazırlıklarına başlamadan önce onlarla görüşmem önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

Fanatik'in iddiasına göreyse Lucescu, Arda Turan ile görüştü ve tecrübeli yıldızı Milli Takım'a dönmeye ikna etti.

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