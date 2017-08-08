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Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Jvuentus'tan Asamoah ile anlaştı. Kwadwo Asamoah kimdir?

Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!

08 Ağustos 2017 Salı, 11:55:11

  • 1 Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!
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    Transfere hızlı bir giriş yapan ve kadrosuna birçok yıldız futbolcu katan Galatasaray, Juventus'ta forma giyen ve birçok pozisyonda oynayabilen Ganalı Kwadwo Asamoah ile anlaştı.

     

  • 2 Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre sol bekteki sorunu aşabilmek için yeniden düğmeye basan Galatasaray 29 yaşındaki Kwadwo Asamoah ile 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

     

  • 3 Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!
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    Sarı-Kırmızılılar Juventus’a da 5 milyon Euro bonservis teklif etti ve beklemeye koyuldu.

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  • 4 Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!
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    Galatasaray, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala sol bek bölgesine kaliteli bir ismi transfer edebilmek için harekete geçti.

  • 5 Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!
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    Lionel Carole’den beklediği performansı alamayan, Fransız futbolcunun yerine denediği Martin Linnes’i de yetersiz bulan teknik direktör İgor Tudor’un, sol beke mutlaka transfer yapılması gerektiğini yönetime bildirildi.

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