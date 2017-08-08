FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Jvuentus'tan Asamoah ile anlaştı. Kwadwo Asamoah kimdir?
Galatasaray, Asamoah ile anlaştı, sıra Juventus'ta!
08 Ağustos 2017 Salı, 11:55:11 | Güncelleme: 12:09:55
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Transfere hızlı bir giriş yapan ve kadrosuna birçok yıldız futbolcu katan Galatasaray, Juventus'ta forma giyen ve birçok pozisyonda oynayabilen Ganalı Kwadwo Asamoah ile anlaştı.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre sol bekteki sorunu aşabilmek için yeniden düğmeye basan Galatasaray 29 yaşındaki Kwadwo Asamoah ile 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
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Sarı-Kırmızılılar Juventus’a da 5 milyon Euro bonservis teklif etti ve beklemeye koyuldu.
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Galatasaray, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala sol bek bölgesine kaliteli bir ismi transfer edebilmek için harekete geçti.
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Lionel Carole’den beklediği performansı alamayan, Fransız futbolcunun yerine denediği Martin Linnes’i de yetersiz bulan teknik direktör İgor Tudor’un, sol beke mutlaka transfer yapılması gerektiğini yönetime bildirildi.
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Dursun Özbek yönetiminin, bu doğrultuda Juventus Kulübü’nde forma giyen Kwadwo Asamoah için 5 milyon Euro’luk resmi bir teklif yaptığı öğrenildi.
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KONTRATI SENEYE BİTİYOR
29 yaşındaki Ganalı yıldızla bir ön görüşme yapan ve yıllık 2,5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif eden Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncuyla prensipte el sıkışıp, İtalyan devinin vereceği cevabı beklediği ifade edildi.
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İtalyan basını, Juve’nin ilk etapta oyuncunun satışına sıcak bakmadığını iddia etti.
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Kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli sol bek, sol kanatta da forma giyebiliyor.
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FEGHOULI'DE MUTLU SON!
Kadrosunu baştan yaratan Galatasaray, uzun bir süredir renklerine bağlamak için uğraş verdiği Sofiane Feghouli’ye nihayet kavuşuyor.
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Transferi iki hafta önce noktalanmasına rağmen, West Ham’dan alacaklarını tahsil edebilmek için görüşmelerini sürdüren 28 yaşındaki oyuncu kulübüyle anlaşmaya vardı.
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Cimbom’un İngiliz kulübünden 4.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı başarılı sağ kanat, sağlık kontrollerinden geçirilecek.
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Ardından kendisini 3+1 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Feghouli, G.Saray’dan senelik 3.8 milyon Euro alacak.
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Yönetimin stopere de takviye yapmak istediği ifade edildi.
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SİNAN GÜMÜŞ, BENFICALI OLUYOR
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği bilenen Sinan Gümüş, kendi bölgesine Sofiane Feghouli’nin transfer edilmesinin ardından kulübüyle ipleri tamamen kopardı.
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Bir süredir kendisiyle ilgilenen Benfica’nın teklifine sıcak bakan genç yeteneğin, Sarı-Kırmızılı kulüpten de izin aldığı ortaya çıktı.
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İdmanlarda ve maçlarda mutsuz olduğu ifade edilen 23 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkaran yönetimin, Portekiz ekibinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiği bildirildi.
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Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.