UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı Real Madrid - Manchester United maçı öncesi dünyada nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi, "Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Real Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda? Süper Kupa maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

MANCHESTER UNİTED - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı Süper Kupa maçının günü geldi çattı. Jose Mourinho yönetiminde kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde etti. Real Madrid ise, Zinedine Zidane yönetiminde rüya gibi bir yıl geçirerek hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaştı. İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid yeni sezona kupayla başlamak ve Avrupa'nın en büyüğü olduğu kanıtlamak istiyor. Zorlu Manchester United - Real Madrid Süper Kupa maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Makedonya'nın Skopje şehrindeki National Arena Filip 2 Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma TRT1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED VE REAL MADRİD FİNALDE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid, birçok platformda karşılaşmasına rağmen Süper Kupa finalinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen Manchester United ve Real Madrid arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Man Utd 1 - 0 Real Madrid

Real Madrid 3 - 3 Man Utd

Real Madrid 0 - 0 Man Utd

Man Utd 2 - 3 Real Madrid

Real Madrid 3 - 1 Man Utd

Man Utd 4 - 3 Real Madrid

Real Madrid 1 - 1 Man Utd

Man Utd 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 1 - 3 Man Utd

Real Madrid 1 - 1 Man Utd

ZİDANE: YENİ SEZONA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Dün Makedonya'nın Üsküp kentine gelen Real Madrid'te teknik direktör Zidane basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kupanın önemine vurgu yapan Zidane şöyle konuştu:

Sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Manchester United'ı iyi tanıyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kazanmak için buradayız. Başka şeylerin önemi yok."

Zidane, 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başarmasıyla ilgili gelen soruya ise, "Mourinho, Real Madrid'de iyi bir iş çıkardı. Ben de iyi işler yapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanmam, bir dahi olduğum anlamına gelmez." cevabını verdi.

MOURİNHO: BALE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Cezalı Bailly ve Jones'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Rojo, Shaw, Young'dan da yoksun Manchester United'ın çalıştırıcısı Mourinho, "Real Madrid veya Barcelona gibi sürekli Avrupa kupası kazanan bir kulüpte oynamayan bir futbolcu, kolay kolay Süper Kupa maçına çıkamaz. Bu özel anın tadını çıkarmaya geldik." diye konuştu.

Mourinho, Real Madrid'deki döneminin hatırlatılması üzerine "Geldiğimde Şampiyonlar Ligi'ne ilk torbadan katılamayan, harika bir tarihi olmasına rağmen kadrosundaki en önemli oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden ötesini göremeyen bir takım vardı. Real Madrid'den ayrıldığımda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 yarı final oynamış, ilk torbaya yükselmiş ve lig şampiyonluğu yaşamış bir takım bıraktım." yorumunu yaptı.

Portekizli teknik adam, United'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bale hakkında ise şunları kaydetti:

"Yarın sahaya çıkması, Real Madrid'de kalmak istediğinin açık bir sinyali olur. Oynamazsa onu isteyen diğer kulüpler gibi biz de elimizden geleni yaparız. Eğer Bale, Real Madrid'in çıkış kapısına yönelirse kapının diğer tarafında bekleyip onun için mücadele etmek isterim."

MUHTEMEL KADROLAR

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Blind, Matic, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Martial, Romelu Lukaku

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Theo Hernandez, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, Karim Benzema

İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU

2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 8 Süper Kupa finalinde 7 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 8 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 8 senede kazanan takımlar şöyle;

2009: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2012:Atletico Madrid

2013: Bayern Münih

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid

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