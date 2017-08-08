TFF Hukuk Müşavirliği, Fikret Orman'ı PFDK'ya sevk ediyor!

Geçen pazar Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde çıkan olayların yankıları sürüyor. Sporx'te yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, "TFF, bize de ceza verirse dünyayı ayağa kaldırırız" açıklaması nedeniyle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı PFDK'ya sevk etti.

Fikret Orman, dün Jeremain Lens'in basın toplantısında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Süper Kupa maçı bizim eksiklerimiz açısından iyi oldu. Konyaspor'un kupayı kazanmayı camialarına yakıştı. Ama Konyaspor taraftarının çıkarttığı olaylar Türk sporu açısından ayıp. Konyaspor yöneticileriyle dostuz. Maç sonrası birbirimizi tebrik ettik. Bir maçın bu noktaya gelmesi utanç verici.

Şimdi duyuyorum ceza verilecekmiş. Keşke daha önce verilseydi de olaylar buraya kadar gelmeseydi. Ceza verme konusunda UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar. Bu bir tehdit değildir. Eğer bir ceza olup Beşiktaş'ı araya koyarlarsa dünyayı ayağa kaldırırım. Federasyonun da kendi şapkasını önüne koyması lazım. Umarım TFF de UEFA'nın düştüğü hataya düşmez. Bu Türk sporuna zarar veren bir şey."