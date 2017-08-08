Sadık Dik, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday oldu

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kulüp başkanı Sadık Dik, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Başkan Dik, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ardından kendisinin de başkanlığa aday olduğunu ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Göksel Gümüşdağ'ın aday olmayacağını hatırlatan Dik, "Bugünden itibaren Anadolu kulüplerinden telefonlar almaya başladım. Başkanlık için beni desteklediklerini ifade ettiler. Ben de düşündüm, taşındım, aday olmaya karar verdim. Zaten bu birlik Anadolu kulüpleri için kurulmuş bir birlik. Bu konuda çorbada tuzumuz olsun dedik. Anadolu kulüplerinin adayı olarak adaylığımı açıklıyorum." diye konuştu.

Seçimlerin 10 Ağustos Perşembe günü yapılacağını dile getiren Sadık Dik, "Dursun başkan da aday. Biz de hayırlısı ile adayız. Adaylığımı açıkladıktan sonra İstanbul'dakiler ne der bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Anadolu kulüpleri için kurulmuş bir kurumun başında olmak istiyorum. Adil bir yönetimle görevimi yerine getirmek isterim. Herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diyerek görüşlerini açıkladı.