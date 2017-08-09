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FUTBOL

Real Madrid - Manchester United

08 Ağustos 2017 Salı, 23:20:31

  • 1 Real Madrid - Manchester United
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    UEFA Süper Kupa maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonlu Real Madrid, UEFA Kupası'nı alan Manchester United ile karşılaştı.

  • 2 Real Madrid - Manchester United
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    Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan maçta Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başladı.

  • 3 Real Madrid - Manchester United
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    Real Madrid sahaya şu 11'le çıktı: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale.

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  • 4 Real Madrid - Manchester United
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    Manchester United'ta ise yeni transferler Matic ve Lukaku 11'de başladı.

     

  • 5 Real Madrid - Manchester United
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    ManU'nun ilk 11'i: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matic, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lingard, Lukaku.

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