FUTBOL
Real Madrid - Manchester United
08 Ağustos 2017 Salı, 23:20:31 | Güncelleme: 09 Ağustos 2017 Çarşamba, 00:09:51
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UEFA Süper Kupa maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonlu Real Madrid, UEFA Kupası'nı alan Manchester United ile karşılaştı.
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Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan maçta Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başladı.
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Real Madrid sahaya şu 11'le çıktı: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale.
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Manchester United'ta ise yeni transferler Matic ve Lukaku 11'de başladı.
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ManU'nun ilk 11'i: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matic, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lingard, Lukaku.
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Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, 24. dakikada Casemiro'nun golü ile öne geçti.
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İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.
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İkinci yarıda ManU'da Lingard ve Herrera'nın yerine Fellaini ile Rashford oyuna dahil oldu.
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Oyunun üstün tarafı olan İspanyollar, 52. dakikada Isco, farkı 2'ye çıkardı.
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61'de Real Madridli Gareth Bale'ın sert şutu direkten döndü.
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1 dakika sonra Matic'in şutu Navas'tan döndü, Lukaku'nun önüne düştü. Belçikalı yıldız farkı 1'e indirdi. Lukaku, ManU formasıyla ilk remi maçında golle tanıştı.
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74. dakikada Real Madrid'te Vazquez ve Asensio oyuna girerken, Isco ve Bale kenara gitti.
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81'de Rashford, Navas'la karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, kaleciyi geçemedi.
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Cristiano Ronaldo, 82. dakikada Karim Benzema'nın yerine sahaya girdi.
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90+2'de Asensio farklı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı, De Gea gole izin vermedi.
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Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 4. kez bu kupayı kazanmayı başardı.
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Eflatun-beyazlılar,1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan Milan'dan bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan ilk takım oldu.
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