Talisca'nın lisans sorunu çözüldü

Beşiktaş'ta, lisansı yetişmediği için Süper Kupa maçında Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Anderson Talisca'nın lisans sorunun çözüldüğü öğrenildi.

Brezilyalı yıldız görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek.





FIFA, Beşiktaş Kulübü'ne yolladığı yazı ile Talisca'nın lisansının çıkmasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını, bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini bildirdi.



DHA'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren FIFA, "Bizim kraterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye'de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir" yanıtını verdi.



Beşiktaş da bu yanıtın ardından TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin yarın konuyu değerlendirerek lisans vermesi bekleniyor.

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