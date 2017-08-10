Trabzonspor'da menajer soygunu

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TELEFERİK GİBİ ÇALIŞTILAR

Trabzonspor’a yapılan transferlerin çok önemli bölümünde... Adeta çete niteliğindeki bir menajer grubu... Sürekli olarak işin içine girdi. Pay aldı. Paylaştı. Kimler mi bunlar? Önceki haftalarda çok yazdım. Kağıt üzerinde görünmeseler bile icraatta hep ön plana çıktılar. Bu menajerler direkt ya da dolaylı olarak Trabzonspor’la halen iş yapıyorlar. Sözleşmeler 3-4 ve hatta 5 yıllık imzalanmasına karşın, genelde birinci yıl sonunda futbolcularla yollar ayrıldı. Haliyle gönderilen futbolculara da yine belli paralar verildi. Yeteneği kısıtlı çok sayıda futbolcu transfer edildiği için, bu oyuncuların gelişleri gibi gidişleri de büyük sorun oldu. Menajerler bu şekilde adeta teleferik gibi çalıştılar. Getirirken de götürürken de indiragandi yaptılar.