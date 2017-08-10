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FUTBOL

Trabzonspor'da menajer soygunu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:31:25

  • 1 Trabzonspor'da menajer soygunu
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    Futbolumuzdaki kirli oyunları ortaya çıkartıp gündemi belirleyen Atilla Türker, bu kez Trabzonspor'daki menajer vurgununu gözler önüne serdi

  • 2 Trabzonspor'da menajer soygunu
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    Trabzonspor, son 7 yılda 100’e yakın transfer için 500 milyon liradan fazla bonservis bedeli ödedi. Bundan en kârlı çıkanlar menajerler oldu. Küplerini dolduran menajerler, 120 milyon lirayı cebe indirdi. Transferlerin önemli bölümünde menajerlerin yüzde 80- 90’a varan oranlarda komisyon alması ‘yok artık’ dedirtti.

  • 3 Trabzonspor'da menajer soygunu
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    HEPSİ BELGELİ
    Belirtmeme gerek var mı bilemiyorum ama tüm bu isimleri ve rakamları... Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bilgiler ve Trabzonspor genel kurulunda dağıtılan kitapçıklardaki menajerlik ücretleri doğrultusunda kaleme aldım. Yani hepsi resmi!

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  • 4 Trabzonspor'da menajer soygunu
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    Oscar Cardozo... Benfica’ya bonservis ücreti olarak 5 milyon Euro ödendi. Yıllık 2.5 milyon Euro üzerinden 3 yıllık sözleşme imzalandı.

  • 5 Trabzonspor'da menajer soygunu
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    Menajeri olan Gerardo Perez ne aldı? 1 milyon 200 bin Euro... Yani, Cardozo’nun aldığı ücretin yarısına yakını.

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