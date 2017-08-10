FUTBOL
Trabzonspor'da menajer soygunu
10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:31:25 | Güncelleme: 11:35:13
-
1
1
|
22
Futbolumuzdaki kirli oyunları ortaya çıkartıp gündemi belirleyen Atilla Türker, bu kez Trabzonspor'daki menajer vurgununu gözler önüne serdi
-
2
2
|
22
Trabzonspor, son 7 yılda 100’e yakın transfer için 500 milyon liradan fazla bonservis bedeli ödedi. Bundan en kârlı çıkanlar menajerler oldu. Küplerini dolduran menajerler, 120 milyon lirayı cebe indirdi. Transferlerin önemli bölümünde menajerlerin yüzde 80- 90’a varan oranlarda komisyon alması ‘yok artık’ dedirtti.
-
3
3
|
22
HEPSİ BELGELİ
Belirtmeme gerek var mı bilemiyorum ama tüm bu isimleri ve rakamları... Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bilgiler ve Trabzonspor genel kurulunda dağıtılan kitapçıklardaki menajerlik ücretleri doğrultusunda kaleme aldım. Yani hepsi resmi!
-
4
4
|
22
Oscar Cardozo... Benfica’ya bonservis ücreti olarak 5 milyon Euro ödendi. Yıllık 2.5 milyon Euro üzerinden 3 yıllık sözleşme imzalandı.
-
5
5
|
22
Menajeri olan Gerardo Perez ne aldı? 1 milyon 200 bin Euro... Yani, Cardozo’nun aldığı ücretin yarısına yakını.
-
6
6
|
22
Marko Marin... Chelsea'den kiralandı. Yıllık 1 milyon 600 bin Euro üzerinden sözleşme imzalandı. Liansports menajerlik şirketine ne ödendi? 1 milyon Euro... Neredeyse üçte ikisi!
-
7
7
|
22
Dame N’doye... Hull City’ye fesih ücreti olarak 3 milyon 150 bin Euro verildi. Yıllık 2.5 milyon Euro üzerinden 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yetersiz performansı nedeniyle ücreti 1 milyon 700 bin Euro’ya düşürüldü. Menajeri Nikolaj Sonne’ye ne verildi? 750 bin Euro.
-
8
8
|
22
DİDİER ZOKORA’NIN MENAJER ÜCRETİ SEVGİLİSİNE!
Didier Zokora... Sevilla’ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Yıllık 1 milyon 625 bin Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzalandı. Menajerlik bedeli olarak Zokora’nın sevgilisi olan hanımefendiye 1 milyon Euro ödendiği Trabzonspor genel kurulunda kürsüde dile getirildi.
-
9
9
|
22
Waris Majeed... Spartak Moskova’ya bonservis ücreti olarak 6 milyon Euro verildi. Yıllık 950 bin Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzaladı. Menajeri Phill Radley’e ne ödendi? 380 bin Euro.
-
10
10
|
22
Sol Bamba... Leicester City’ye bonservis bedeli olarak 750 bin sterlin verildi. Yıllık 1 milyon 70 bin Euro üzerinden 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sport Cover adlı menajerlik şirketine ne ödendi? 339 bin Euro.
-
11
11
|
22
MBİA’NIN TEMSİLCİSİ 2 MİLYON EURO KAPTI
Stephane Mbia... Sevilla’dan bonservisiyle geldi. 2 milyon 200 bin Euro imza parası aldı. Yıllık 2 milyon 600 bin Euro üzerinden 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sadece 18 maç oynadı. Peki, menajeri olan Mazlum Ali Bilecan’a düşen miktar ne oldu? 800 bin Euro.
-
12
12
|
22
Mbia daha sonra Çin kulübü Hebei Fortune’ye transfer oldu. Trabzonspor fesih bedeli olarak 6 milyon Euro kazandı. Bu 6 milyon Euro’nun 1 milyon 260 bin Euro’su menajerlik ücreti olarak yine Mazlum Ali Bilecan’a gitti. Bilecan’ın hasılatı 2 milyon 60 bin Euro’ya yükseldi. Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Mbia’nın Çin’e satışında şaibe var” dedi.
-
13
13
|
22
Kevin Constant... Milan’a bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro verildi. Yıllık 2 milyon 400 bin Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzaladı. Menajeri Frederic Guerra’ya ne ödendi? 840 bin Euro.
-
14
14
|
22
Musa Nizam... Yıllık 1 milyon 100 bin lira üzerinden 4 yıllık sözleşme imzaladı. Menajerlik ücreti olarak babası Şaban Nizam’a 600 bin lira verildi. Şaban Nizam da o dönem lisansı olmayan menajer Ersin Güreler’e bu 600 bin lirayı aktardı.
-
15
15
|
22
AĞABEYE BİLE 922 BİN LİRA
Matus Bero... AS Trencin’e 2,5 milyon Euro fesih bedeli ödendi. Kendisi ile yıllık 450 bin Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzalandı. Hahnen AG menajerlik şirketine ne ödendi? 400 bin Euro.
-
16
16
|
22
Ogenyi Onazi... Lazio’ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Yıllık 1 milyon Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzaladı. SMI General Trad ve Besd Sports şirketine ne ödendi? 490 bin Euro.
-
17
17
|
22
Carl Medjani... Yıllık 1 milyon 50 bin Euro üzerinden 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Menajeri Mazlum Ali Bilecan’a bu kez ne düştü? 300 bin Euro.
-
18
18
|
22
Soner Aydoğdu... Gençlerbirliği’ne 2 milyon 250 bin Euro fesih bedeli verildi. Kendisiyle yıllık 980 bin Dolar üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalandı. Menajeri olan Haluk Canatar’a ne ödendi? 350 bin Dolar.
-
19
19
|
22
İshak Doğan... Kardemir Karabükspor’a 1 milyon 750 bin Euro fesih bedeli verildi. Kendisiyle 2 milyon 137 bin lira üzerinden 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ancak performansının yetersiz oluşu nedeniyle ücreti daha sonra 1 milyon 700 bin liraya indirildi. Menajerlik ücreti olarak kime ne verildi? Ağabeyi olan Ali Doğan’a 922 bin lira verildi.
-
20
20
|
22
FIFA % 3 FIRTINA % 90
Menajerlik ücretinde makul oran, futbolcunun yıllık sözleşmesinin yüzde 5’i, bilemediniz yüzde 10’udur. FIFA’nın tavsiye kararı da yüzde 3’tür. Ama Trabzonspor’da ne oldu? Her bir transferde bu oran yüzde 60’ı ve hatta yüzde 90’ı buldu.
-
21
21
|
22
TELEFERİK GİBİ ÇALIŞTILAR
Trabzonspor’a yapılan transferlerin çok önemli bölümünde... Adeta çete niteliğindeki bir menajer grubu... Sürekli olarak işin içine girdi. Pay aldı. Paylaştı. Kimler mi bunlar? Önceki haftalarda çok yazdım. Kağıt üzerinde görünmeseler bile icraatta hep ön plana çıktılar. Bu menajerler direkt ya da dolaylı olarak Trabzonspor’la halen iş yapıyorlar. Sözleşmeler 3-4 ve hatta 5 yıllık imzalanmasına karşın, genelde birinci yıl sonunda futbolcularla yollar ayrıldı. Haliyle gönderilen futbolculara da yine belli paralar verildi. Yeteneği kısıtlı çok sayıda futbolcu transfer edildiği için, bu oyuncuların gelişleri gibi gidişleri de büyük sorun oldu. Menajerler bu şekilde adeta teleferik gibi çalıştılar. Getirirken de götürürken de indiragandi yaptılar.
-
22
22
|
22
ÇETE İŞ BAŞINDA!
Kimse kusura bakmasın ama bu güzide kulübümüzün içine adeta bir hortum sokuldu. Göreve gelen her başkan “Bizden önceki dönem denetlenecek” demesine karşın... Henüz hiç icraat göremedik. Sözün özü: Tüm bunlar niye ve nasıl oldu biliyor musunuz? Kulübe nüfuz eden menajer çetesi... Bu çetenin değişik cambazlıklar sonucu diğer menajerlerle el ele verişi... İşi bilmeyen bazı yöneticiler... Dikkatsizlik... Bilgisizlik... Sorumsuzluk... Derken... Bu tablo ortaya çıkıyor... Tüm kulüplerdeki benzer vurgunları da buradan yazmaya devam edeceğiz...