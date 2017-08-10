TFF 1. Lig ne zaman başlıyor? TFF 1. Lig hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu, yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.
Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de ilk devre 24 Aralık haftasında tamamlanacak. İkinci devre maçlarının 14 Ocak 2018 haftasından itibaren oynanacağı ligde, normal sezon 6 Mayıs 2018'de sona erecek.
Ligde normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Sıralamada 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile 5'inci takımlar eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler, Bursa'daki finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekip olacak.
Ligde son 3 sırayı alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.
Geçen sezon Göztepe'nin Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e çıktığı play-off finalinden 67 gün sonra ligde 55. sezon heyecanı başlayacak.
- TFF 1. Lig
- TFF 1. Lig ne zaman başlıyor?