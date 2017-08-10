Konyaspor taraftarı yangın tüpünü sıkıp içindeki köpüğü boşalttı

DHA'nın haberine göre, Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 6 Ağustos'ta oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından çıkan olaylar, taraftarın tribünlerden cep telefonu kameralarıyla da görüntülenirken ortaya çıkan yeni bir görüntü şaşkınlık yarattı. Bir taraftar kamerasına yansıyan görüntüde, tribünde bulunan yeşil-beyazlı bir seyircinin stattaki yangın tüpünü sıkarak sevindiği görülüyor.

Sosyal medyada dikkat çeken ve binlerce kez izlenen görüntüde taraftar yangın tüpünü kullanarak sevinç yaşıyor. Bulunduğu tribünde içindeki köpüğü havaya sıkarak boşaltan taraftar takımının kazandığı kupaya sevincini sıradışı bir şekilde yaşıyor. Yangın tüpü havaya sıkılarak içindeki köpük sevinç amaçlı kullanırken, bir taraftar da yaşanan bu olayı cep telefonu ile görüntülüyor.

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