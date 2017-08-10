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FUTBOL

Konyaspor taraftarı yangın tüpünü sıkıp içindeki köpüğü boşalttı

Samsun'da oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupası karşılaşması sonrası, bir taraftarın stattaki yangın tüpünü sıkarak sevinmesi taraftar kamerasına yansıdı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:39:38 Güncelleme: 12:47:17 DHA

DHA'nın haberine göre, Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 6 Ağustos'ta oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından çıkan olaylar, taraftarın tribünlerden cep telefonu kameralarıyla da görüntülenirken ortaya çıkan yeni bir görüntü şaşkınlık yarattı. Bir taraftar kamerasına yansıyan görüntüde, tribünde bulunan yeşil-beyazlı bir seyircinin stattaki yangın tüpünü sıkarak sevindiği görülüyor.

Sosyal medyada dikkat çeken ve binlerce kez izlenen görüntüde taraftar yangın tüpünü kullanarak sevinç yaşıyor. Bulunduğu tribünde içindeki köpüğü havaya sıkarak boşaltan taraftar takımının kazandığı kupaya sevincini sıradışı bir şekilde yaşıyor. Yangın tüpü havaya sıkılarak içindeki köpük sevinç amaçlı kullanırken, bir taraftar da yaşanan bu olayı cep telefonu ile görüntülüyor.

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