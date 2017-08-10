Arda Turan, Milli Takım'a dönüyor

Kosova maçı öncesinde gazeteci Bilal Meşe'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a döneceğini açıkladı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.

Arda Turan, Bilal Meşe ile Milli Takım uçağında yaşadığı olaydan sonra dönemin Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmış ve ardından düzenlediği basın toplantısıyla Milli Takım'ı bıraktığını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcunun bu kararıyla ilgili olarak Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, imza töreninde yaptığı açıklamada "Arda'nın bize, bizim de ona ihtiyacımız var. Acı çektiğini görebiliyorum. Onunla tabii ki görüşeceğim. Futbolculara bu ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bugün katıldığı bir televizyon programında Arda Turan'la ilgili olarak "Mircea Lucescu ile görüştü, olumlu da geçti. Bizim Arda kaptanımıza verdiğimiz ceza, idari bir cezaydı. Kapımızı ona kapatmadık. Arda bu kararı kendisi aldı. Dönmek için bir karar verdiği takdirde kapımız ona açık." demişti.