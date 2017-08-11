Beşiktaş için Bryan Ruiz iddiası

Bryan Ruiz iddiası! Porteki z basınından Beşiktaş için ilginç bir iddia gündeme geldi. Sporting Teknik Direktörü Jorge Jesus’un yeni sezon planlarında yer almayan Bryan Ruiz ile İspanya’dan Levante’nin ve Türkiye’den Beşiktaş’ın ilgilendiği öne sürüldü. Sol açık ve forvet arkası bölgesinde oynayan Kosta Rikalı futbolcunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve bu nedenle gelecek tekliflere açık olduğu haberde ayrıca belirtildi.

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