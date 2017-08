Konyaspor'a verilen 5 maçlık cezaya tepki

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, PFDK´nın Süper Kupa Maçı Finali´nin ardından Atiker Konyaspor´a verdiği 5 maç seyircisiz oynama cezasına tepki gösterdi.



Spor müsabakalarında her türlü şiddet, aşırılık ve taşkınlığa karşı olduklarının belirten Arat, "Futbol terörü ve anarşisinin çözümü için Atiker Konyaspor´un günah keçisi; Konya´nın bu konuda pilot il seçilmesine asla müsaade etmeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda gerekli iç muhasebesini ve özeleştirisini yapmalı, Tahkim Kurulu da verilen cezanın hakkaniyet ölçülerine getirilmesini sağlamalıdır" dedi.



Sporda her türlü şiddet, aşırılık ve taşkınlığa karşı olduklarını dile getiren Arat, şunları söyledi:



"Bizler, sporda kim yaparsa yapsın; ister yönetici, ister sporcu isterse de taraftar olsun her türlü şiddet, aşırılık ve taşkınlığın karşısındayız. Sorumluların bulunması ve gerekirse ömür boyu spor müsabakalarından men edilmesi konusunda gerekenlerin yapılmasından yanayız. Bu konuda gerekli tüm desteği vermeye de hazırız. Türk spor tarihi, nasıl ki Konyaspor´un başarılarını yazıyorsa; takımımıza yapılan bu haksızlıkları da yazacaktır. Eskişehir´de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali´ndeki eksiklik ve ihmaller gün gibi önümüzde dururken Samsun´daki Türkcell Süper Kupa Finali´nde de benzer tedbir eksiklikleri ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu´nun bu konuda iç muhasebe ve özeleştirini yapması gerekmektedir."

