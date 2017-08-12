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Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım

Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:07:13

  • 1 Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...
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    Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Gary Medel, agresif oyun yapısı ve hırsıyla tanınıyor. 

  • 2 Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...
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    Geçmişte zor günler geçiren Şilili futbolcu, şimdilerdeyse çocukların suça karışmaması için yoğun çaba harcayan futbolculardan biri.

  • 3 Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...
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    Medel, gençlik yıllarını "Eğer futbolcu olmasaydım, şu anda ya uyuşturucu satıyor ya da hırsızlık yapıyor olurdum" ifadeleriyle özetlemiş ve futbolun hayatına olan etkisini vurgulamıştı.

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  • 4 Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...
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    3 Ağustos 1987 doğumlu Medel, futbola ülkesi Şili'de, Universidad Catolica'da başladı.

  • 5 Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...
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    Defansa dönük orta saha oyuncusu olarak burada gösterdiği performans, Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden Boca Juniors'un dikkatini çekti ve Medel, 2009 yılında Boca'nın yolunu tuttu.

    Ağustos 2013'te Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Medel, 2014'te Inter'le yeni bir maceraya başlamıştı.

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