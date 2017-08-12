Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...

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İki ay boyunca tedavi gören Medel daha sonra sahalara dönmüştü. Şilili futbolcu olaya dair yaptığı açıklamada "İlk olarak nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bacaklarıma dokundum ancak onları hissedemedim. Korkmuştum. Sonra menajerim yardımıma geldi. Bacaklarıma tokat attı ve o anda kendime geldim. Yaşadığım korku, daha güçlü bir insan olmama yaradı." dedi.