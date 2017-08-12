FUTBOL
Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım
Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel kimdir? Medel'i tanıyalım...
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:07:13 | Güncelleme: 15:39:05
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Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Gary Medel, agresif oyun yapısı ve hırsıyla tanınıyor.
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Geçmişte zor günler geçiren Şilili futbolcu, şimdilerdeyse çocukların suça karışmaması için yoğun çaba harcayan futbolculardan biri.
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Medel, gençlik yıllarını "Eğer futbolcu olmasaydım, şu anda ya uyuşturucu satıyor ya da hırsızlık yapıyor olurdum" ifadeleriyle özetlemiş ve futbolun hayatına olan etkisini vurgulamıştı.
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3 Ağustos 1987 doğumlu Medel, futbola ülkesi Şili'de, Universidad Catolica'da başladı.
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Defansa dönük orta saha oyuncusu olarak burada gösterdiği performans, Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden Boca Juniors'un dikkatini çekti ve Medel, 2009 yılında Boca'nın yolunu tuttu.
Ağustos 2013'te Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Medel, 2014'te Inter'le yeni bir maceraya başlamıştı.
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Sabah'ta yer alan habere göre Medel, büyüdüğü şehir olan Santiago'da kahraman olarak görülüyor!
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Çünkü yıldız futbolcu gençlerin suça karışmaması ve eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için maddi yardımlarda bulunuyor.
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İşte Medel'in başından geçen olaylar:
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2007 yılında Kanada'da düzenlenen U20 Dünya Kupası'na katılmadan hemen önce bir bar kavgasına karıştı.
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Çıkan kavgada fiziksel zarar gören oyuncu, teknik direktör tarafından affedildi ve turnuva kadrosunda yer aldı.
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Turnuva yarı finalinde Arjantinli Gabriel Mercado'ya tekme attığı gerekçesiyle 15. dakikada kırmızı kart gördü.
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Bu olay sonrasında güvenlik görevlileriyle de tartışma yaşandı.
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Gözaltına alınan futbolculardan biri olan Medel, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada vücudunda darbe aldığı yerleri göstermişti.
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Yine 2007 yılında Universitario derbisinde yaptığı bir hata nedeniyle takım arkadaşı Eros Perez ile saha içerisinde tartışmıştı.
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Tartışmanın boyutu Perez'in Medel'e kafa atmasına kadar ilerlemişti!
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Aynı yıl Universidad Catolica - Deportes Concepcion karşılaşmasında rakip futbolculardan birine tükürdü ve 6 maçlık men cezası aldı.
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Pitbull lakabıyla anılan Medel, birçok futbolsever tarafından "Futbolcu olmasaydım şu anda muhtemelen uyuşturucu satıcısı olurdum." demeciyle tanınmıştı.
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2009 yılında saatte 140 kilometre hızla kullandığı arabada uyuyakalmış ve kaza geçirmişti.
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Doktorlar, Medel'in aracın ön camından çıkarılarak kurtarıldığına inanmakta güçlük çekti.
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O dönem Şili basını tarafından alkol probleminin bulunduğu iddia edilse de Medel bir yıldır alkol almadığının altını çizdi.
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İki ay boyunca tedavi gören Medel daha sonra sahalara dönmüştü. Şilili futbolcu olaya dair yaptığı açıklamada "İlk olarak nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bacaklarıma dokundum ancak onları hissedemedim. Korkmuştum. Sonra menajerim yardımıma geldi. Bacaklarıma tokat attı ve o anda kendime geldim. Yaşadığım korku, daha güçlü bir insan olmama yaradı." dedi.
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Cardiff'te oynarken Ocak 2014'te Manchester City'î deplasmanda 4-2 yendiler. Ancak takım otobüsü Medel'i almadan yola çıktı! Şilili oyuncu bu olay üzerine evine toplu taşımayla dönmek zorunda kaldı!
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2008 yılında "Yılın Şilili futbolcusu" seçilen futbolcu, iki kez Copa America'da turnuvanın en iyi takımına seçilmeyi de başarmıştı.
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Boca Juniors döneminden takım arkadaşı Nicolas Gaitan onun için "Soyunma odasında konuşmayı pek sevmez. Çok sessiz bir oyuncu" demişti.
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Medel, İspanyol gazeteci Cristina Morales ile evlendi.