Fikret Orman: "Bu oyunlar, kurmak isteyenlerin başına yıkılacaktır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gary Medel'in imza töreninde açıklamalar yaptı.

Başkan Orman, "Transfer ettiğimiz oyunculara başka kulüplerden teklifler vardı. Onlar huzurlu bir ailenin parçası olmayı seçtiler. Bizim transfer komitesi büyük işlere imza attılar. Onlara teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Bizim açımızdan artık transferlerin sonlarına doğru geldik. Medel'e hoş geldin demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

MEDEL: "BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR AİLE VE KULÜP"

Gary Medel ise "Taraftarlara bana verdikleri destekten ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Benim ve ailem için çok büyük bir gün. Beşiktaş, çok büyük bir aile ve kulüp. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. İki kez üst üste şampiyon oldular. Bu başarıları devam ettirmek için buradayım." diye konuştu.

Farklı mevkilerde oynadığının hatırlatılarak, hangisinde daha rahat ettiğinin sorulması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, "İlk 11'de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Stoper, sağ bek veya orta saha çok önemli değil." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Fikret Orman Şilili futbolcunun forma numarasıyla ilgili olarak "Taraftar için verilen 12 numarayı istedi Medel, taraftarla ilişkisi en iyi olan futbolculardan biri olur." dedi.

Fikret Orman transferle ilgili sorulara "Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası ya da şimdi. Entersan şeyler olursa transfer yapabiliriz. Oynayamayacak oyuncularımız var, şimdi satış yapacağız. Forma giyemeyeceklere formül bulacağız. 3 dedik ama 5 transfer yaptık. Transferde her an her şey olabilir. Bu nazik soruya (Vida transferi) teşekkür ederim, saygılar sunarım" şeklinde yanıt verdi.





FİKRET ORMAN'DAN OLAYLI SÜPER KUPA MAÇIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gary Medel'in imza töreninin ardından, Süper Kupa maçı sonrası Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Süper Kupa maçı oynadık ve o maçta da istenmeyen olaylar oldu. Baktığınız zaman bizim misafir olarak gittiğimiz bir yer, stadı biz seçmedik. Stadın imkanları buna müsait değilse, karar verecek merci de biz değiliz. Biz de Konyaspor da oraya misafir olarak maç oynamaya geldik. Maç esnasında istenmeyen görüntüler oldu. Hem Eskişehirspor-Göztepe maçında, hem de Konyaspor-Başakşehir maçında... Passolig kişilere ceza verilmesi için kuruldu, ve bunun için de teşkilat kuruldu. Şu ana kadar geldiğimiz noktada bu sistem çalışmıyor, kişiye değil de kuruma zarar veriliyor. Başakşehir-Konyaspor maçında olay çıkartan insanlar bizim maçımıza geldiler. Beşiktaş taraftarının da hatası var. Meşaleler yakıldı, ses bombaları atıldı. Bunlar nasıl stada geldi? Bunların sorumlusu Beşiktaş Kulübü değil, sorumlusu organizasyonu yapan kurum. TFF ile ilişkilerimize dikkat ediyoruz. Federasyon bizim ülkemizin federasyonu, iyi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Federasyonun kendisi de dahil olmak üzere bizi federasyonla kavga ettirmeye çalışıyorlar.

Şu anda Türk futbolunun en büyük problemlerinden birisi seyirci sıkıntısı. Statlara seyirci gitmiyor. Buna en çok katkı veren Beşiktaş Kulübü. Bu vicdanlara sığıyor mu? Biz seyir zevkini güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Sahanın içinde yaptıklarımızla, Come To Beşiktaş ile, sessiz tezahürat ile haber olduk, yapılan transferler, Çin'e gitmemiz ile haber olduk. Ama Beşiktaş üzerine oynanan oyunları da görmüyor değiliz. Bunlar çok basit oyunlar. Biz sahada oynuyoruz. Beşiktaş üzerine oynanan oyunu taraflı tarafsız herkes görüyor. Beşiktaş taş, taştan rüzgar ancak toz alır. El bile sıkamayan insanların kanki olmasını bütün kamuoyu görüyor. Biz birlik sağlıyoruz. Benim bir kelimemden bir 'dünya' çıkartmaya çalışıyorlar. Ben daha önce hiç ceza yememiştim, her şeyin bir ilki vardır, hayırlısı olsun. Beşiktaş camiasına sesleniyorum: 'Oyuna gelmeyeceğiz'." Bizim genetiğimiz efendiliktir. Ne maçlar oynadık, hiçbirinde bir şey olmadı. Bizim organizasyonumuzda böyle şeyler olmaz. Taraftarımızı duyarlı ve sakin olmaya davet ediyorum. Herkes maçı evinde seyretsin. Uyanık olmak zorundayız. Evet, haksızlığa uğradık ama tarihimizde ilk defa haksızlığa uğramadık. Bunlar oluyor, ama biz şampiyon olduk. Biz sakin olacağız, herkes evlerinde formalarını giyip dua etsinler. Beşiktaş'ın sokulması istenen bir hat var, o hatta girmeyeceğiz. Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Bu oynanan oyunlara en başta biz müsaade etmeyeceğiz. Oynayacağımız oyunla dünyayı ayağa kaldıracağız. Bizim kavgayla işimiz yok. Biz futbola verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Tahkim Kurulu'nun verdiği karar hukuksal değil, sosyal medyayı açıp bakıyorlar. Böyle bir karar olabilir mi? Gözlemci raporuna göre karar vereceksiniz. Bizi federasyonla kavgaya sokmak istiyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Efendi Beşiktaş olarak işimize bakacağız. Beşiktaş sahada oynar. Büyük Beşiktaş taraftarı da bu oyunların farkında. Bu oyunlar, kurmak isteyenlerin başına yıkılacaktır." dedi.

"2 MAÇ CEZA VERİLECEK DİYE DUYUM ALMIŞTIM"

Fikret Orman, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara da şu cevapları verdi:

"Uslup itibarıyla mülayim biriyim, nezaketi unutmadan konuşurum. Cezayı hakedecek bir lafım olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'a 2 maç ceza verilecek diye duyum almıştım. Olaylar ilk başladığında maçın durdurulmasını teklif etmeyi düşündüm. Çok büyük hakaretler eden kişiler olduğu halde onlar PFDK'ya sevk edilmiyor. Biz gündemdeyiz. Başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Söylediğim lafın arkasındayım. TFF'ye soruyorum: Federasyona soruyorum, ona karışmıyorsunuz buna karışmıyorsunuz peki siz ne yapıyorsunuz? Kulüpler Birliği seçimlerinde Osmanlıspor'a oy verdim. Osmanlıspor bize evini açtı. Onu unutursam bu bize yakışmaz. Bizim için Osmanlıspor, Başakşehir ve Konyaspor'un ayrı yeri vardır. Statlarını bize kullandırdılar. Dursun Bey çok düzgün bir kişiliktir, Kulüpler Birliği Başkanlığı hayırlı olsun. 18 kulüpte 17 kulüp başkanlık seviyesinde temsil ediliyor, bir kulüp başkan yardımcılığı ile temsil ediliyor. Madem öyle, bundan sonra biz de böyle yapacağız. Beşiktaş'ın Başkanı, Kulüpler Birliği'ne aday olmaz. Dursun Özbek oy için beni aramadı. Böyle bir şey olsaydı da Osmanlıspor'a vereceğimi söylerdim. Kimse için adaletsizlik yapılmasın. "

