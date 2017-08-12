"Selçuk İnan kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istiyor"

Trabzonspor'a döneceğine dair haberler yapılan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan için menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.



Altıparmak, tecrübeli futbolcu için şu ifadeleri kullandı:



"Temsilcisi olduğum Selçuk İnan ile ilgili gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu Galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır. Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılar sunarım."

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