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Giuliano sağlık kontrolü
FUTBOL

Giuliano sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzalaması beklenen Giuliano, sağlık kontrolünden geçti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:19:45 Güncelleme: 15:22:08

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi.

Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı.


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