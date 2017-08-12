Kasımpaşa, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçen sezonu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgiyle 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu Alanyaspor deplasmanında açacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Kadrosunda önemli bir değişime giden İstanbul temsilcisinde, yeni transferler Syam Ben Youssef, Markus Neumayr, Bernard Mensah, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet), Jhon Murillo ve Michael Rangel, teknik direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Kasımpaşa'da, geçen sezon sonlarında Atiker Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sağ ayak tendonunda kopma meydana gelen Fransız golcü Fode Koita dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

"KAZANARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu riskli dönemde sakat vermemek önemliydi. Yeni sezona dış sahada Alanya maçı ile başlıyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz” diye konuştu.

SÜPER Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, 2017-18 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’ndaki ilk maçında bugün saat 21.45’te deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-Beyazlılar’da teknik direktör Kemal Özdeş, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılki kadromuzdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hemen hemen istediğimiz tüm arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon kadromuza 6 yeni oyuncu katıldı. Bu arkadaşlarımız bizimle birlikte olmasını istediğimiz isimlerdi. Transferin son gününe kadar bir oyuncu daha alabiliriz.”

"ÜST SIRALARDA OLACAĞIZ"

“Bu sezon üst sıralarda olacak bir Kasımpaşa olacak. Aynı zamanda kupada da iddialı olmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir kadromuz oldu ve hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu riskli dönemde sakat vermemek bizim için önemliydi. Yeni sezona Alanya maçı ile başlıyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Ligin ilk maçı olmasına rağmen zor ve zevkli bir maç olacak. Sezona 3 puanla başlayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu sene bizi daha çok destekleyecekler, bunu biliyorum.”

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fofana, G.Tzavellas, Fabrice N’Sakala, Giannis Maniatis, M’Billa Etame, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Isaac Sackey, Vagner Love

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, David Pavelka, Loret Sadiku, Jhon Murillo, Markus Neumayr, Trezequet, Adem Büyük

alanyaspor

kasımpaşa

hangi kanalda

saat kaçta