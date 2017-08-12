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FUTBOL

Giuliano resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transfer bir video ile duyuruldu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:36:35 Güncelleme: 19:41:37

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

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