Adanaspor: 3 - Denizlispor: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay (Dk. 46 Gökhan Meral), Digao, Renan Diniz, Didi, Abdülaziz Solmaz, Tevfik Altındağ, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (Dk. 61 Yener Arıca), Magaye Gueye (Dk. 81 Ahmet Dereli), Bahattin Köse

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Ziya Alkurt, Andre Moritz (Dk. 70 Hüseyin Atakan Üner), Taşkın İlter, Alfred Sankoh (Dk. 65 Cihan Özkaymak), Barış Örücü (Dk. 86 Ramazan Tarık Ergut), Yasin Ozan

Goller: Dk. 2 Bahattin Köse, Dk.10 ve 75 Magaye Gueye (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Onur Akbay, Dk. 47 Bekir Yılmaz, Dk. 49 Didi, Dk. 56 Renan Foguinho, Dk. 73 Renan Diniz, Dk. 76 Magaye Gueye, Dk. 84 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 20 Andre Moritz, Dk. 49 Barış Örücü (Denizlispor)

