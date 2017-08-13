Göztepe-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

OYUNCU VE OYUN TAKVİYESİ

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Mehmet Topal enine top sürerken sağ bekin arkasına iyi sarkan İsmail’e nefis bir pas attı, o da Alper’e golü attırdı; bu bir. İlk yarının son dakikalarında Valbuena diagonal bir pas attı, Isla kesti RvP ön direkte kafayı vurdu ama auta çıktı, bu iki. 2. yarıda Ghilas topu tehlikeli yerde Dirar’a kaptırdı, onun ortasında Topal’ın kafası direğe çarptı, bu üç. Valbuena kendi kendine faul aldı, her zamanki gibi şahane kesti Skrtel golü attı, bu da dört. Biri duran top diğeri de kapılan bir top sonrası yani.

Set hücumunda rakip yerleşikken 2 pozisyon üretilebilmiş. Sorun burada. Yoksa F.Bahçe dün 90+1’de Jahovic’in ezdiği top dışında rakibine sadece 1 pozisyon verdi ki onda da Scarione golünü attı. Diğeri Volkan’ın ikramı...

Evet, F.Bahçe’de oyuncu sorunu var. Kaleye Kameni; Josef’in yanına Ekici ve Dirar’ın yerine Giuliano geldiğinde bir nebze bu sorun giderilir. İş sadece Valbuena’ya kalmaz. Bence Topal, Roman’ın yerine stopere, niye alındığını halen anlayamadığım Lens’e göre geride bir oyuncu olan Dirar da yedeğe düşer. Alper sağda, Valbuena solda, Giuliano ortada olmak kaydıyla arkalarında Ekici-Josef ikilisi ile daha fazla yaratıcı alternatif sağlanabilir.

Gelelim santrfor bölgesine. Ben Soldado’dan çok ümitli değilim açıkçası. Yine RvP’nin 1. adam olacağı kanısındayım. Takımda oyuncu kalitesi yükseldiğinde üretim artabilir. Ancak Kocaman’ın artık hücum planları çalıştırması lazım. Elbette çalıştıracağı şeyi önce kendisi çalışmalı. Aykut Hoca’nın çizilmiş hücum planı portföyü olduğunu sanmıyorum.

Göztepe’ye başarılar diliyorum. Ligi tanıyan oyuncuları ile fark edildiler. Umarız diğer transferler de katkı sağlar. F.Bahçe karşısında 1 puanla başlamak seyircisiz bir maçta iyidir.

Scarione

2. yarıda sazı eline aldı. “Forvet Arkası Skorer 10 Numara” mevkisinin sözlük karşılığı.

Volkan Demirel

Hep yazmaktan sıkıldım. Graz maçından sonraki maç yazılarıma bakabilirsiniz. Kameni oynamalı...

İLK UYARI

FAİK ÇETİNER

Aykut Kocaman’ın yenilenen Fenerbahçe’sinin ligin yenisi Göztepe karşısında favori olduğunu düşünüyorduk. Neden mi? Ev sahibi, en büyük destekçisi seyircisinden yoksundu. Takım, sahaya 9 yeni oyuncuyla çıkmıştı. Kaptan Sabri dışında sahada yerli oyuncusu yoktu. Oyuncular birbirlerini çok iyi tanımıyorlardı. İlk ciddi sınavlarını güçlü bir rakip karşısında vereceklerdi. Oyun başladı, daha ilk 5 dakika dolmadan Alper’in golüyle Fenerbahçe öne geçti. Erken gol sonrası ister istemez “Göztepe maça çabuk mu havlu atacak?” diye düşünmeye başladık. Sahada F.Bahçe’nin golle morallendiğini, ev sahibinin şaşkınlık yaşadığını gözlemliyorduk. Maçta ilk 10 dakika dolmamıştı ki Castro’nun F.Bahçe kalesine gönderdiği topu Volkan önce kontrol edip sonra elinden kaçırınca oyuna sadece denge gelmiyor, işin rengi de değişiyordu. Beklenmedik anda gelen ev sahibi golü, maçın gidişatını da değiştirdi. Göztepe cesaretlendi, F.Bahçe tedirgin ve kontrolsüz oynamaya başladı. İlk 45 dakika içerisinde F.Bahçe yine topla daha çok oynamasına rağmen pozisyon fakiri oldu. Alper Potuk’un adam eksilten dikine oyunu, Valbuena’nın hırsı, arzusu, duran top ustalığı ve de asistleri olmasa F.Bahçe’nin başına dün neler gelirdi, bilinmezdi.

İkinci bölümde ev sahibi, ilk atağında Scarione ile golü de bulunca şaşırmamak elde değildi. Isla ısınma turlarında, Skrtel-Neustadter uyumsuz. İsmail Köybaşı dengesiz, Josef ve Mehmet Topal da etkisiz olunca F.Bahçe’de bir yenilik seyredemiyorduk. Sahada takımı tek ateşleyen ise Valbuena oluyordu. Bir duran top, adrese teslim orta ve Skrtel’in kafasıyla F.Bahçe oyunda denge sağlıyordu. Golden sonra Aykut Kocaman’ın hamleleri çaresizlik miydi yoksa kulübe yetersizliği miydi tartışılır. 5.5 milyon Euro’luk Van Persie çıkıyor, yerine genç Ahmethan giriyordu. Büyük ümitlerle alınan Dirar da yerini, hala gidecek mi kalacak mı belli olmayan Aatif Chahechouhe’ya bırakıyordu. Gel de bu işi anla, yorumla!

Son 15 dakikada Valbuena adeta tek başına maçı almak için uğraştı. Ancak onun da gücü yetmedi. Özet: Bu takım, bu kadroyla ne Avrupa’da ne Süper Lig’de büyük hedefler kovalar. Göztepe de sakın ola ki dünkü beraberlikle havaya girmesin. F.Bahçe’ye de Göztepe’ye de bence ilk uyarı olmalı.

Acele etmeyin!

F.Bahçe, Sturm Graz’ı zor eledi. Lig başladı, ilk maça çıkıldı. Yönetim hala “4 transfer yapacağız” diyor. Acele etmesinler! Önümüzde daha çok günler var.

Neustadter satılsın

F.Bahçe’de Neustadter’e transfer teklifleri olduğu söyleniyor. Ben pek inanmıyorum. Eğer varsa, bir dakika düşünmeden satsınlar.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ OFSAYT

BÜLENT YAVUZ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, geçen sezonun flaş hakemiydi. Kabul edelim ki bu maçı da önemli bir hata yapmadan yönetti ve iyi biri açılış yaptı. Fenerbahçe’nin oyunun hemen başında attığı gol, ‘piero’ya göre 33 cm. ofsayt. Ceza alanları içerisinde birkaç pozisyon oldu ama bunlardan hiçbirisi bana göre penaltı değildi. 50’de hakem önce “Avantaj” dedi, sonra döndü faul verdi. Keşke oyunu devam ettirseydi çünkü her iki pozisyonda karşılıklı itme, tutma ve çekme vardı. Sıklıkla sarı kart kullanan Yaşar Kemal Uğurlu, bana göre hepsinde de kuralı uyguladı. Alper ve Kadu arasındaki mücadele onlarca defa yaşandı, hakem hemen hemen hepsine müdahale etti ama 3. karşılaşmalarında sarı kartını Göztepeli oyuncu için kullansa daha iyi olurdu. Son olarak her iki yardımcı iyi değillerdi. Özellikle ofsayt pozisyonlarında önemli hatalar yaptılar