Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden harika başlangıç

Yeni sezona yeni yıldızlarıyla ‘Merhaba’ diyen Kasımpaşa, haftanın bugüne kadar oynanan 5 maçı içinde en net galibiyeti aldı. Akdeniz’de 3 golle coşan Lacivert-Beyazlılar, alanya virajını kayıpsız atlattı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kasımpaşa, takım savunması ve hücum hattıyla rakiplere korku saldı. Kasımpaşa'nın yeni yıldızları ortaya koydukları performansla harika başlangıç yaptı.

TREZEGUET: Kasımpaşa’nın sezon başında Belçika ekibi Anderlecht’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Trezeguet, ilk resmi maçında göz doldurdu. Hücuma büyük hareketlilik getiren 23 yaşındaki Trezeguet, maçı 1 gol ve yaptırdığı 1 penaltıyla tamamladı.

NEUMAYR: Kasımpaşa’nın Manchester United patentli Alman orta saha oyuncusu Neumayr, ilk golde nefis bir orta yaptı, ikinci golde penaltıda topu ağlara yolladı. İsviçre ekibi Luzern’den transfer edilen tecrübeli yıldız, oyunun iki yönünü de başarıyla kullandı.

BEN YOUSSEF: Tunuslu stoper Ben Youssef, özellikle ikinci yarıdaki kritik müdahaleleriyle alkış topladı. Titi’yi hiç aratmayan 28 yaşındaki milli futbolcu, hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekti.

MENSAH: Atletico Madrid’den kiralanan Mensah, son golde Eduok’a nefis bir asist yaptı. Savunmaya yaptığı presle topu kazanan 23 yaşındaki Ganalı orta saha, 13 dakika oyunda kaldığı ilk resmi maçında skora katkı sağlamayı başardı.

MURILLO: Portekiz ekibi Benfica’dan alınan Venezuelalı kanat oyuncusu Murillo, hücum hattında hareketli bir görüntü çizdi. Kasımpaşa’nın bir diğer yeni transferi Rangel ise oyuna girmedi.

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