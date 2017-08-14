Yeni sezon öncesi ilk 11’ini baştan aşağı değiştiren G.Saray, ligdeki ilk maçında kendisi gibi transfer rekoru kıran Kayseri’yi konuk edecek. Yeni transferlerle havaya giren Galatasaray taraftarı, "Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Son 2 sezonda zirvenin uzağında kalan Galatasaray, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Taraftarıyla hasreti dindirecek olan Galatasaray ligdeki ilk maçında renktaşı Kayserispor'u ağırlayacak. Sezona iyi başlamak isteyen Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Kayserispor da lige iddialı bir başlangıç yapmak için en azından bir puan istiyor. Zorlu Galatasaray - Kayserispor maçı bugün saat 21.45'te başlayacak. Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise, Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak.

MUHTEMEL KADROLAR

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Martin Linnes, Fernando, Badou Ndiaye, Yasin (Sinan), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Sapunaru, Levent Gülen, Kana Biyik, Tiago Lopes, Güray Vural, Gonzalo Espinoza, Ryan Mendes, Umut Bulut, Deniz Türüç, Asamoah Gyan

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Cimbom’da Feghouli hariç yeni transferlerin tamamı sahada olacak. Yerli oyuncu olarak ise Serdar Aziz ve Feghouli’nin yokluğunda Yasin Öztekin’in 11’de forma giymesi bekleniyor. İlk Östersunds maçında ayak serçe parmağı kırılan Yasin, rövanştaki gibi yine iğne ve özel kramponla mücadele edecek.

KAYSERİSPOR İDDİALI

Geçtiğimiz sezon düşmekten son anda kurtulan Kayserispor, 2017-2018 sezonu öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yeniledi. Asamoah Gyan gibi bir dünya yıldızını da transfer eden Kayserispor Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet peşinde koşacak. Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen deneyimli teknik direktör Marius Sumud maç öncesi yaptığı açıklamalarla iddiasını ortaya koydu. Sumud, " İstanbul'a Galatasary'ı öldürmeye geliyoruz" dedi. Sumud'un açıklaması Galatasaray cephesinde tepkiyle karşılandı.