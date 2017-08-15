Galatasaraylı taraftarlar Igor Tudor'u ve Sinan Gümüş'ü ıslıkladı

Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'u ıslıkladı.



Karşılaşma öncesi iki takımın kadroları anons edilirken alkışlayan taraftarlar, ismi anons edildiğinde Hırvat teknik adamı ıslıkla protesto ettiler.

SİNAN GÜMÜŞ DE PROTESTO EDİLDİ



Kayserispor karşılaşmasının 73. dakikasında Ndiaye'nin yerine oyuna giren Sinan Gümüş'e taraftarlar tepki gösterdi. Sinan, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.



Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tribünler Sinan Gümüş'e tepki gösterdi. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Igor Tudor, Ndiaye'yi oyundan aldı. Bu futbolcu tribünler tarafından uzun süre alkışlanırken, yerine giren Sinan Gümüş'e ise tepki gösterildi. Yönetimin geçtiğimiz sezon sonundan bu yana sözleşme uzatmak istediği genç oyuncu, bu teklifi reddetmiş ve yeni mukaveleye imza atmamıştı. Sinan'ı ıslıklayan tribünler, ardından tekrar Ndiaye için tezahüratlarda bulundu.