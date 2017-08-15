FUTBOL
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi
15 Ağustos 2017 Salı, 01:12:44 | Güncelleme: 01:24:44
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk haftasındaki Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.
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Dilmen, 4-1 biten maç sonrasında Galatasaray'ın gördüğü en coşkulu takım olduğunu söyledi ve Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki kadrosunu örnek gösterdi.
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İşte Dilmen'in NTV Spor'da yaptığı Galatasaray-Kayserispor maçı yorumları...
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"Konuşmak için çok erken. Galatasaray gördüğüm en coşkulu takım."
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"Sanki sezonun son maçı ve şampiyonluk kazanacak veya UEFA Kupası'nı kazanacak gibi."
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"İç sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynuyor Galatasaray."
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"İlk golü normal de çok ceza sahasına girmemesine rağmen Tolga attı."
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"Muslera, Türkiye'nin en önemli kalecilerinden biri. Çoğu kişi eleştirmez ama ben eleştiriyorum."
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"Kaleci altıpasa kornerden gelen topa çıkması lazım. Boşa da olsa çıkması gerek. Kaleciliğini eleştiremem ama bunu eleştiririm."
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"Büyük takımlar için lige başlangıç önemlidir. Galatasaray da iyi futbol oynuyor."
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"Tudor, oyunun ilerleyen bölümlerinde Selçuk ve Yasin'i oynatır diye düşünüyorum."
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"Galatasaray 8 pozisyonun 4'ünü gol yaptı."
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"Sadece kornerden gelen topta golü yedi, onun dışında hiç pozisyon vermedi."
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"Galatasaray'ın kadrosu çok yeni ve Tudor ile ilk sezon başlangıcı. Galatasaray'a şimdi övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur."
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"Haftaya Osmanlı ile deplasmanda oynayacaklar."
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"Bugün Kayserispor'u hiç beğenmedim. Tabii ki bunda Galatasaray'ın yaptığı baskının da etkisi var."
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"Galatasaray yaklaşık 2 ay sonra ciddi form tutar. Daha çok erken Rıdvan diyeceksiniz ama direkt şampiyonluk adayı bu takım."
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"Fakat en çok beklememiz gereken takım Galatasaray."
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"Çünkü rakiplerin iskeleti oturmuş. Galatasaray'ın kadrosu ise çok yeni."
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"Yeni futbolcuların gelişiyle adaptasyon için zaman gerekir. Bazen sorun yaşanabilir."
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"Mesela 1988-89 sezonunun öncesinde kötü olan Fenerbahçe'de bir anda yepyeni oyuncularla müthiş bir sezon geçirdik."
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"İyi oyuncular olduğunuz zaman toparlanma süreciniz hızlı olur."