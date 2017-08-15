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FUTBOL

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

15 Ağustos 2017 Salı, 01:12:44

  • 1 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi
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    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk haftasındaki Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

  • 2 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi
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    Dilmen, 4-1 biten maç sonrasında Galatasaray'ın gördüğü en coşkulu takım olduğunu söyledi ve Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki kadrosunu örnek gösterdi.

  • 3 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi
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    İşte Dilmen'in NTV Spor'da yaptığı Galatasaray-Kayserispor maçı yorumları...

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  • 4 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi
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    "Konuşmak için çok erken. Galatasaray gördüğüm en coşkulu takım."

  • 5 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi
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    "Sanki sezonun son maçı ve şampiyonluk kazanacak veya UEFA Kupası'nı kazanacak gibi."

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