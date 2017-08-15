Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı

8 | 25

"Golü atarken, oynarken, top kaptırınca ve gol sevinci yaşarken, takım mantığını gösterdi. Galatasaray seyircisi de bunu istiyor. Bundan onlar da çok mutlu oldu ama ayaklarımızın yere basması lazım. Bu galibiyet bitti. Liderliği aldık, umarım hiç buradan inmeyiz."