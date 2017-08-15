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FUTBOL

Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı

15 Ağustos 2017 Salı, 01:33:49

  • 1 Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı
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    Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'in ilk haftasında 4-1 kazandıkları Kayserispor maçında takımlarının iştahından memnun olduklarını söyledi.

  • 2 Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı
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    Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ergün, "İştahlı futbol en önemlisi. Bu sezona taraftarımızı mutlu edecek, onlara yakışacak bir takımın sahada olmasını amaçlayarak bu yola çıktık."

  • 3 Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı
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    Ergün, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardaysa transferlerle ilgili bilgiler verdi. Igor Tudor, Sinan Gümüş Kwadwo Asamoah ve Arda Turan'la ilgili konuşan Ergün, Arda'nın bir an evvel Galatasaray formasını giymesini istediklerini duyurdu.

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  • 4 Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı
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    İşte Ergün'ün açıklamaları:

  • 5 Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı
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    "Birinci dakikadan itibaren tribünleri dolduran taraftarımızı mutlu eden, keyiflendiren, onların takımla coşacağı bir hava oluştu. Gollerin gelmesi, Gomis ve Belhanda'nın gol atması ve gollerden sonra yapılan şovlar, güzel noktalar. Takımın iştahı hepimizi mutlu etti."

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