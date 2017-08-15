FUTBOL
Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı
15 Ağustos 2017 Salı, 01:33:49 | Güncelleme: 01:46:12
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Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'in ilk haftasında 4-1 kazandıkları Kayserispor maçında takımlarının iştahından memnun olduklarını söyledi.
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Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ergün, "İştahlı futbol en önemlisi. Bu sezona taraftarımızı mutlu edecek, onlara yakışacak bir takımın sahada olmasını amaçlayarak bu yola çıktık."
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Ergün, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardaysa transferlerle ilgili bilgiler verdi. Igor Tudor, Sinan Gümüş Kwadwo Asamoah ve Arda Turan'la ilgili konuşan Ergün, Arda'nın bir an evvel Galatasaray formasını giymesini istediklerini duyurdu.
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İşte Ergün'ün açıklamaları:
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"Birinci dakikadan itibaren tribünleri dolduran taraftarımızı mutlu eden, keyiflendiren, onların takımla coşacağı bir hava oluştu. Gollerin gelmesi, Gomis ve Belhanda'nın gol atması ve gollerden sonra yapılan şovlar, güzel noktalar. Takımın iştahı hepimizi mutlu etti."
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"Çok büyük başarılar kazanmış, büyük hizmetler vermiş bir takımın ve devrin sonuydu. Bir değişiklik ve yeni kan gerekiyordu."
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"Titizlikle uğraşarak, teknik heyetin yönlendirmesi ve başkanımız ile yönetimimizin bize verdiği destekle takıma uyacak arkadaşlardan güzel bir takım oluşturduk."
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"Golü atarken, oynarken, top kaptırınca ve gol sevinci yaşarken, takım mantığını gösterdi. Galatasaray seyircisi de bunu istiyor. Bundan onlar da çok mutlu oldu ama ayaklarımızın yere basması lazım. Bu galibiyet bitti. Liderliği aldık, umarım hiç buradan inmeyiz."
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"Birçok isim var. Bütçemiz dahilinde, takımımızın eksikleri doğrultusunda transfer sezonu yettiği kadar katkıda bulunmak istiyoruz."
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"Aramızdan ayrılacak ve yeni gelecek arkadaşlar var. Bu takım, şu an ışığı verdi. Feghouli de aramıza katıldı ama West Ham United kampından ufak bir sakatlıkla geldi."
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"Milli takım arasına kadar sahada olamayacak gibi görünüyor. Kendisi takıma güç katacaktır."
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"Feghouli, sakatlığını attıktan sonra bu takımın bir parçası olmak istiyor ve oynamak için can atıyor."
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"Transfer şampiyonu olmak çok önemli bir şey değil. Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. Bizden daha fazla transfer yapan takımlar da var."
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"Biz, eksiklerimizi biliyorduk. Geçen sezondan çok arkadaş ayrıldı. Neredeyse bir 11 gitti."
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"Maçı izledikten sonra düşünce değişmiştir. Igor Tudor'un bu takımın kurulmasında çok büyük katkısı var."
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"Oyuncuların tespit edilmesi, istenmesi, antrene edilmesi kolay değil. Hocamızın potansiyelinden eminiz."
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"Galatasaray'a çok şeyler vereceğine inanıyoruz. Seyircimiz de bunu görecek. Bizi desteklesinler çünkü sahaya çıkan Galatasaray'ın futbolcusu, onları yöneten de Galatasaray'ın teknik direktörüdür."
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"Bu oyuncular bu formayı giydiği, teknik direktör de o kulübede olduğu sürece desteklenmeyi hak ediyor."
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"Yanlış yaparsak, kötü sonuç alırsak elbette ki protestolarını yaparlar ama baştan hesap kesmeyelim."
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"Bu takım yeni kuruldu. Biraz sabırla iyi yerlere varacağımıza inanıyorum."
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"Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda söyleyeceğimiz şeyler, bazen negatif olarak dönüyor. Ancak olma şansı yüksek"
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"Arda Turan sevdiğimiz bir Galatasaraylı. Arda'nın bana bir sözü var, bir gün Galatasaray formasını giyecek."
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Ergün "66 numarayı Arda Turan'a ayırdığınız doğru mu?" sorusuna ise "66 numaralı formamız şu anda boşta." dedi.
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"8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Biz indirebildiğimiz kadar uçak indireceğiz, ama kalkması gereken uçaklar da var"
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Galatasaray'dan ayrılmak istediğini duyuran Sinan Gümüş'le ilgili de konuşan Ergün, "Sinan'a talipler oldu ancak şu an ortada somut bir durum yok. İsteğimiz, Sinan'ın ayrılması değil." ifadelerini kullandı.