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FUTBOL

Lucescu'dan TFF'ye şikayet!

15 Ağustos 2017 Salı, 09:41:35

  • 1 Lucescu'dan TFF'ye şikayet!
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    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası’nın elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile kader maçlarına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız’ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Habertürk’ten Kartal Yiğit'e yaptığı açıklamalarda yaklaşan kritik maçlar öncesi yabancı kuralı ve Türk oyuncuların az şans bulmasından dert yandı.

  • 2 Lucescu'dan TFF'ye şikayet!
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    Süper Kupa’daki Beşiktaş-Konya maçıyla ‘futbolcu takip’ mesaisine başlayan ve ilk hafta stat stat gezen Rumen çalıştırıcı, yabancı sınırının kaldırılmasının Ay-Yıldızlı ekip için sorun olabileceğini söyledi.

  • 3 Lucescu'dan TFF'ye şikayet!
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    Son olarak Beşiktaş’ın Antalya’yı 2-0 yendiği maçı Vodafone Park’ta takip eden tecrübeli teknik adam, Kartal’ın sahada sadece 3 Türk oyuncu bulundurduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

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  • 4 Lucescu'dan TFF'ye şikayet!
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    "Bu durum milli takım adına olumsuz bir tablo yaratıyor. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. F.Bahçe ve Başakşehir de öyleydi."

  • 5 Lucescu'dan TFF'ye şikayet!
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    "En fazla 3 Türk oynatılıyor. Ben sahada kimi izleyeceğim! Hangi bölgeye kimi alacağım? Bu durum sıkıntı yaratabilir."

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