Galatasaray'ın yeni kadrosu Kayserispor maçında şov yaptı - Galatasaray'ın yeni transferleri nasıldı?

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‘ATMOSFER HARİKAYDI’



Yüksek pas yüzdesiyle dikkati çeken Fernando ise şöyle konuştu: “Buraya gelmeden önce Galatasaray’ın ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu biliyordum. Burada bunu daha da iyi anladım. Çok iyi atmosfer yarattılar. Bugün atılan tüm golleri beğendim. Yeter ki biz hep gol atalım.”