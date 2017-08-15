FUTBOL
Galatasaray'ın yeni kadrosu Kayserispor maçında şov yaptı - Galatasaray'ın yeni transferleri nasıldı?
Galatasaray'da hoş geldin partisi
15 Ağustos 2017 Salı, 10:04:09 | Güncelleme: 11:04:35
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Cimbom'un yenileri ilk maçta taraftarın gönlünü fethetti, tribünler kendinden geçti.
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Östersunds önünde hüsran yaşayan Galatasaray, ligin ilk maçında umut saçtı... Yeni yabancılar sınıfı geçti, sahadaki sinerji tribünleri ateşledi.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Taraftarlar çıkarken tüm oyuncuları ayakta alkışladı. Tribünlerde uzun süre sonra zafer şarkıları söylendi. Yabancıların olumlu görüntü vermesi, taraftarların sevinci sürekli eleştirilen yönetimi de oldukça mutlu etti.
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MARİANO: Sevilla’dan alınan usta oyuncu klasını gösterdi. Soğukkanlı müdahaleleri, yerinde bindirmeleriyle göz doldurdu. Galatasaray’ın kanayan sağ bekine ilaç olacağını kanıtladı.
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MAİCON: Tam bir savunma bakanı gibiydi... Çok disiplinli ve mücadeleci. Her topa müdahale etmeye çalışıyor. Kesicilik dışında hava toplarında da başarılı. Yenilen gol paylaşım hatasıydı.
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BELHANDA: İlk maçında kalitesini konuşturdu. Gomis’in pasında şık bir gol atarken, iki dakika sonra Gomis’e golü hazırladı. Şık bir ara pasında Rodrigues’ın Gomis’e uzattığı topta gole ofsayt engel oldu.
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GOMİS: Hazırlık maçlarında şanssız görüntü çizen Gomis, Kayserispor önünde patladı. İki gol atan Gomis, gol sevinciyle tribünleri de coşturdu. İki golü de çok usta işiydi, gecenin yıldızı oldu.
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NDİAYE: Orta sahada oyunun iki yönünde de başarılıydı. İkinci yarıda gollük iki pas attı. Takıma çok katkı sağlayacağını gösterdi. Çıkarken kendisine büyük sevgi gösterileri vardı.
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FERNANDO: Tam bir görev adamı. Diğer yeni oyunculara göre performansı biraz geride kaldı. Ancak Ndiaye ile uyumunu daha da artırdığında çok daha yararlı olacaktır.
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Gecenin yıldızı olan Gomis, tribünlerin coşkusu karşısında şaşkınlığa uğradı.
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Futbol direktörü Cenk Ergün, Gomis’in devre arasında ‘Merci’ diyerek kendisini getirdiği için teşekkür ettiğini, soyunma odasından çıkarken de kulağına “Marsilya güzeldi ama burası bambaşka bir yer” dediğini açıkladı.
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Belhanda “Golümden ziyade taraftarımızı çok mutlu ettik, güzel galibiyet aldık, en önemlisi buydu. Taraftarın ne kadar büyük olduğunu geldiğim gün anlamıştım” sözleriyle tribünleri övdü.
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Faslı futbolcu, kendi performansı için ise “İyi bir Belhanda vardı ama bu yetmez” diyerek hırsını gözler önüne serdi.
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‘ATMOSFER HARİKAYDI’
Yüksek pas yüzdesiyle dikkati çeken Fernando ise şöyle konuştu: “Buraya gelmeden önce Galatasaray’ın ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu biliyordum. Burada bunu daha da iyi anladım. Çok iyi atmosfer yarattılar. Bugün atılan tüm golleri beğendim. Yeter ki biz hep gol atalım.”
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Yenilenen Galatasaray'da 7 yıldızın toplam maliyeti ise 132 milyon Euro'yu buldu... İşte o rakamlar:
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GOMİS: 13 MİLYON 675 BİN EURO
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MARİANO: 12 MİLYON 525 BİN EURO
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FERNANDO: 17 MİLYON 175 BİN EURO
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FEGHOULİ: 23.5 MİLYON EURO
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BELHANDA: 26.1 MİLYON EURO