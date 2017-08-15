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FUTBOL

Galatasaray'ın yeni kadrosu Kayserispor maçında şov yaptı - Galatasaray'ın yeni transferleri nasıldı?

Galatasaray'da hoş geldin partisi

15 Ağustos 2017 Salı, 10:04:09

  • 1 Galatasaray'da hoş geldin partisi
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    Cimbom'un yenileri ilk maçta taraftarın gönlünü fethetti, tribünler kendinden geçti.

  • 2 Galatasaray'da hoş geldin partisi
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    Östersunds önünde hüsran yaşayan Galatasaray, ligin ilk maçında umut saçtı... Yeni yabancılar sınıfı geçti, sahadaki sinerji tribünleri ateşledi. 

  • 3 Galatasaray'da hoş geldin partisi
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Taraftarlar çıkarken tüm oyuncuları ayakta alkışladı. Tribünlerde uzun süre sonra zafer şarkıları söylendi. Yabancıların olumlu görüntü vermesi, taraftarların sevinci sürekli eleştirilen yönetimi de oldukça mutlu etti. 

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  • 4 Galatasaray'da hoş geldin partisi
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    MARİANO: Sevilla’dan alınan usta oyuncu klasını gösterdi. Soğukkanlı müdahaleleri, yerinde bindirmeleriyle göz doldurdu. Galatasaray’ın kanayan sağ bekine ilaç olacağını kanıtladı. 

  • 5 Galatasaray'da hoş geldin partisi
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    MAİCON: Tam bir savunma bakanı gibiydi... Çok disiplinli ve mücadeleci. Her topa müdahale etmeye çalışıyor. Kesicilik dışında hava toplarında da başarılı. Yenilen gol paylaşım hatasıydı. 

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