ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması

15 Ağustos 2017 Salı, 20:06:42

  • 1 Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması
    1 | 15

    Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, transferde Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 2 Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması
    2 | 15

    Real Madrid ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik direktör, "Arda Turan'ı yeniden takıma kazandıracak mısınız?'' sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

  • 3 Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması
    3 | 15

    ''Bilmiyorum. Bu biraz da onun performansına bağlı."

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması
    4 | 15

    "Kulüp, ona çok yatırım yaptı."

  • 5 Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması
    5 | 15

    "Ne yapacağına ve benim kararıma göre durumu netlik kazanacak."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000