Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması

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Öte yandan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gerçek dışıdır. Hakikaten şaşırdım. 1 sene kiralandı diyor medya. Barcelona ile bir görüşmem olmadı. Barcelona bana takım bulunmasını da söylemedi. Bu tamamen yanlış bir haberdir" dedi.