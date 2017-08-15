FUTBOL
Ernesto Valverde'den Arda Turan açıklaması
15 Ağustos 2017 Salı, 20:06:42 | Güncelleme: 20:18:22
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Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, transferde Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.
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Real Madrid ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik direktör, "Arda Turan'ı yeniden takıma kazandıracak mısınız?'' sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
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''Bilmiyorum. Bu biraz da onun performansına bağlı."
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"Kulüp, ona çok yatırım yaptı."
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"Ne yapacağına ve benim kararıma göre durumu netlik kazanacak."
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"Takımda kaleciler dahil 25 futbolcu var."
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İspanyol basınına yansıyan haberlerde de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Arda Turan'ın transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılabileceği belirtildi.
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GALATASARAY'IN ARDA TURAN PLANI
Galatasaray, şu an İspanyol devinde yaklaşık 7 milyon Euro civarında bir para kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
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Milli futbolcu bu konuda büyük bir fedakarlık yaparken, Katalan temsilcisine kiralama için 3 milyon Euro önerecek.
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Eğer Barça, sunulan şartlara 'Tamam' cevabını verirse, Arda Turan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
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Öte yandan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gerçek dışıdır. Hakikaten şaşırdım. 1 sene kiralandı diyor medya. Barcelona ile bir görüşmem olmadı. Barcelona bana takım bulunmasını da söylemedi. Bu tamamen yanlış bir haberdir" dedi.
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CENK ERGÜN'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
Kayserispor ile oynanan ve 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren maçın ardından konuşan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ise, ''Arda Turan'ın sözü var, birgün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun çabuk olmasını istiyoruz. 66 numaralı formamız boşta'' dedi.
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