Başakşehir'den Sevilla'ya esprili gönderme

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek Başakşehir Futbol Kulübü, rakibine esprili bir göndermede bulundu.



Kulübün resmi Twitter hesabından, Sevilla'nın çeşitli dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla ilgili görseller paylaşılarak, "Don't you want to win the Europa League once again SevillaFC? (Avrupa Ligi'ni bir daha kazanmak istemez misiniz.)" ifadesine yer verildi.

SEVILLA'NIN YANITI GECİKMEDİ

İspanyol ekibi Başakşehir'in tweet'ine "Teşekkürler, ancak bizde ondan çok var. Siz ilk kez kazansanız daha iyi" diye yanıt verdi.





