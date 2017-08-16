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FUTBOL

Başakşehir'den Sevilla'ya esprili gönderme

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşacak Başakşehir, sosyal medya hesabından İspanyol temsilcisine esprili bir mesaj gönderdi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 00:17:45 Güncelleme: 00:53:55

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek Başakşehir Futbol Kulübü, rakibine esprili bir göndermede bulundu.

Kulübün resmi Twitter hesabından, Sevilla'nın çeşitli dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla ilgili görseller paylaşılarak, "Don't you want to win the Europa League once again SevillaFC? (Avrupa Ligi'ni bir daha kazanmak istemez misiniz.)" ifadesine yer verildi.

SEVILLA'NIN YANITI GECİKMEDİ
İspanyol ekibi Başakşehir'in tweet'ine "Teşekkürler, ancak bizde ondan çok var. Siz ilk kez kazansanız daha iyi" diye yanıt verdi.

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