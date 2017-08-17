FUTBOL
Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu
17 Ağustos 2017 Perşembe, 01:04:01 | Güncelleme: 09:50:19
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Aras Özbiliz, Milosevic, Pedro Franco ve kaleci Boyko’nun durumu için yönetimle görüşen deneyimli hoca, “Kadro çok fazla. Acilen bir çözüm bulunup bu isimler gönderilmeli. Bu durum takımı da etkiyor” dedi
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş'ta sakatlar dahil kadronun hala 32 olması Şenol Güneş’in canını sıkıyor. Sakatlar Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan’ın yokluğuna rağmen idmanlara 5 kaleci dahil 29 oyuncu ile çıkan deneyimli hoca, taktik çalışması yapmakta bile zorlanıyor.
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Büyük umutlarla alınan Aras Özbiliz, Alexander Milosevic, Pedro Franco ve Denys Boyko’nun gitmemesi herkesi düşündürüyor.
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En son Medel’i kadrosuna dahil eden Siyah-Beyazlılar hala bu 4 ismi bir yere satamazken oyunculara talip olan kulüpler de Beşiktaş’ın durumunu bildiği için bonservisleri bedava istiyor.
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1.5 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Boyko’ya talip olan Yunanistan takımı PAOK, bu düşüncesinden vazgeçerken, geçen sezon Milosevic’i kiralayan Alman ekibi Darmstad ise bedava olması halinde oyuncuyu alabileceğini kulübe iletti.
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Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Kartal, zararına da olsa bonservislerden toplam 1.5 milyon Euro bekliyor. Aras için Göztepe’nin teklif yaptığı ancak bunun da bedelsiz kiralık olması bir diğer problem.
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AYRI ÇALIŞTIRMA DÜŞÜNCESİ
Bu konuyla ilgili yönetimle masaya oturan teknik direktör Şenol Güneş ise sorunun acilen çözülmesini istedi.
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Bu 4 futbolcuyu da takımda düşünmediğini ifade eden deneyimli hocanın “Kadro çok fazla acilen bir çözüm bulunup inmeli. Bu takımı etkiliyor” dediği öğrenildi.
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Teknik ekibin gözden çıkan isimleri ayrı bir sahada çalıştırma düşüncesinin olduğu belirtildi. Fakat oyuncuların piyasasını düşüreceği için bu uygulamanın şimdilik rafa kalktığı ifade edildi.
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İsveç Milli Takım formasıyla alt yaş gruplarında önemli başarılar elde eden Milosevic, Beşiktaş kariyerinde gördüğü kırmızı kartlar sebebiyle bir türlü Şenol Güneş'in gözüne giremedi.
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Beşiktaş'ta bu sezon kadronun şişmesi, hem antrenmanların sürmesini hem de taktik çalışmaları ciddi bir şekilde etkiledi.
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Şenol Güneş, göndermeyi düşündüğü oyuncuları en kötü kiralayarak takımdaki kadro şişkinliğini azaltmayı hedefliyor.