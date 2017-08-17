ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 01:04:01

  • 1 Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu
    1 | 12

    Aras Özbiliz, Milosevic, Pedro Franco ve kaleci Boyko’nun durumu için yönetimle görüşen deneyimli hoca, “Kadro çok fazla. Acilen bir çözüm bulunup bu isimler gönderilmeli. Bu durum takımı da etkiyor” dedi

  • 2 Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu
    2 | 12

    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş'ta sakatlar dahil kadronun hala 32 olması Şenol Güneş’in canını sıkıyor. Sakatlar Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan’ın yokluğuna rağmen idmanlara 5 kaleci dahil 29 oyuncu ile çıkan deneyimli hoca, taktik çalışması yapmakta bile zorlanıyor.

  • 3 Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu
    3 | 12

    Büyük umutlarla alınan Aras Özbiliz, Alexander Milosevic, Pedro Franco ve Denys Boyko’nun gitmemesi herkesi düşündürüyor. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu
    4 | 12

    En son Medel’i kadrosuna dahil eden Siyah-Beyazlılar hala bu 4 ismi bir yere satamazken oyunculara talip olan kulüpler de Beşiktaş’ın durumunu bildiği için bonservisleri bedava istiyor.

  • 5 Beşiktaş'tan ayrılacaklar belli oldu
    5 | 12

    1.5 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

    Boyko’ya talip olan Yunanistan takımı PAOK, bu düşüncesinden vazgeçerken, geçen sezon Milosevic’i kiralayan Alman ekibi Darmstad ise bedava olması halinde oyuncuyu alabileceğini kulübe iletti. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    miloseviç gelecegi olan bir futbolcu ötekiler iş yapmaz bedavaya verin gitsin.
  • Misafir 30 dakika önce
    filozofmuş halt etmiş , türk futbolunu katletmiş...
  • Misafir 40 dakika önce
    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ.
Kalan karakter : 2000