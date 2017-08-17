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Robin van Persie, Fenerbahçe
FUTBOL

Ağrıları artan Robin van Persie İstanbul'da kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe'de ağrıları artan Robin van Persie İstanbul'da kaldı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 01:47:44 Güncelleme: 09:39:01

Robin van Persie krizi Fenerbahçe’nin canını sıkmaya devam ediyor... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre her fırsatta ‘Ağrılarım var’ diyerek oynamak istemeyen Hollandalı oyuncu Vardar maçı öncesinde de yine aynı yola başvurdu. Önceki gün yapılan idmanın tamamında yer alan ve sorunsuz bir şekilde tamamlayan RVP dün bir kez daha aynı şikayette bulununca teknik heyet tarafından kadroya alınmayıp İstanbul’da bırakıldı. Bugünkü maçta forvette yine genç Ahmethan Köse forma giyecek.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI!
Robin van Persie’nin Hollanda Milli Takımı’na çağrılması ise şaşkınlık yarattı... Sarı-Lacivertliler’in eski hocası şu anki milli takımın çalıştırıcısı olan teknik direktör Dick Advocaat bu tercihiyle ilgili, “Van Persie’yi Rekabet için onu çağırdım, bizim için faydalı olabilir” dedi. Advocaat bunun yanı sıra Beşiktaş’tan Lens ve Babel ile Başakşehir’den Elia’yı da çağırdı.

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