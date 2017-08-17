Paul Le Guen: "Evimizde kazanmak istiyoruz"

Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde çalışma gerçekleştiren yeşil beyazlılarda teknik direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alanyaspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Paul Le Guen, "Evimizdeki sezonun ilk maçını oynayacağız. Beklenti büyük ve taraftarımız beklentiyle gelecek stadı dolduracak biliyoruz ama biz bu baskıyla başa çıkabileceğimizi biliyoruz" dedi.



"DOĞRU YOLDAYIZ"

"Alanyaspor maçında iyi performans göstermek istediklerini kaydeden Paul Le Guen, "İlk maçın ardından yaptığım açıklamalarda doğru yolda olduğumuzu söylemiştim. Bunun arkasındayım hala. Umarım takımdaki her oyuncum da hafta sonu yapacağımız karşılaşma için kendisini hazırlar. İyi karşılaşma ortaya koyabiliriz, umutluyum ama aynı zamanda dikkatliyim çünkü yeni kurulan kadromuz var ve en iyi günümüzde olmamız gerekiyor kazanmamız için" diye konuştu.

"BADU OYNAYACAK DENİZ YOK"

Yeşil beyazlı ekipte sakatlığı son bulan Badu ile Deniz'in durumları hakkında bilgi veren Paul Le Guen, "Badu iyi, oynayabilecek durumda. Deniz sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Bence bu bizim için çok büyük bir eksiklik. Deniz tam da iyi performansa geri dönüyordu. Başakşehir'e karşı iyi oynadı, antrenmanlarda da Deniz'den memnunum. Tam geri dönüyordu ritmini yakalıyordu. Bizim için sahada olamayacak olması eksiklik. Delarge'ın ilk 11'inde olmasını beklemiyorum. Henüz 90 dakika oynayabileceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre bizimle, kadroda olacak" diye konuştu.



"YENİ OYUNCU BEKLİYORUM"

Takıma yeni takviyeler beklediğini ve transfer pazarının gerçekleri olduğunu dile getiren Paul Le Guen, "Her yerde zor bir transfer pazarı var. Umutluyum ama hala oyuncu bekliyorum. Kanat ve sağ bek konusunda çalışmalarımız sürüyor. Forvette olabilir, ama zor. İyi bir forvet getirmek isterseniz iyi bir ücret ödeyeceksiniz. Teknik direktör olmama rağmen transfer pazarının zorluklarının farkındayım ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum" dedi.

"BİLAL KISA HALA YOK"

Bursaspor'da uzun süren sakatlıkların olduğunu ve Bilal Kısa'nın kendisi geldiğinden bu yana sakat olduğunun altını çizen Paul Le Guen şu ifadeleri kullandı:



"Sercan uzun süreli sakatlık yaşadı. Kadromuzu belli bir oranda tutmamız gerekiyor. Daha iyisini tabii ki istiyorum oyuncularımdan performans olarak. Lig seviyesi çok yüksek, iyi rakiplere karşı mücadele etmemiz gerekiyor, iyi transferler yaptılar. Ancak ilk maç gösterdi ki iyi durumdayız. Ben mutluyum ilk maçın performansından ötürü, iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum."

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR´E YENİLMEK UTANÇ DEĞİL"

Ligin ilk haftasında karşılaştıkları ve 1-0 mağlup ayrıldıkları Medipol Başakşehir maçı ile alakalı da konuşan Paul Le Guen, "Doğrusunu söylemek gerekirse Başakşehir gibi rakibe karşı onların sahasında 1-0 yenilmek bir utanç değil. çünkü iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Daha iyisini istiyoruz ve olacağız. Daha iyi bir takım olacağız. Transfer istiyorum ama gerçeklerin de farkındayım sabırsızlığın da bizi hataya sürüklemesinden kaçınmak istiyorum" dedi.

"TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORUM"

Alanyaspor maçı ile yeni sezonda taarftarları ile sahalarında buluşacaklarını ve destek beklediklerini söyleyen Paul Le Guen, "Buna çok ihtiyacımız var. Kulüpler bizim olduğumuz durumda olduğunda taraftarın desteğine daha çok ihtiyaç duyarlar. Çünkü yeniden kurduğumuz takım var. Tabii ki taraftarın desteği bizim için her şeyi daha kolay kılacaktır. Takımla taraftar arasındaki ilişkinin tekrar kurulmasına dair çalışmalar yapıyoruz, bu ilişkilerin tekrar kurulması için takımın saha içindeki savaşçı oyunu etkili olacak. Umarım çabamızı görürler ve desteklerini esirgemezler" diyerek sözlerini noktaladı.

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Paul Le Guen