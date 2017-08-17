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FUTBOL

Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:43:56

  • 1 Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!
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    Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'e toplamda 5-1'lik skorla mağlup olarak 2. oldu.

  • 2 Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!
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    İki maçta da yenilen Katalan ekibi, sosyal medyada mizah malzemesi oldu.

  • 3 Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!
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    Birçok futbol hesabı özellikle Lionel Messi üzerinden caps'ler yaptı.

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  • 4 Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!
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    Beşiktaş'ın ilk olarak Pepe transferinde kullandığı video ise tam olarak burada devreye girdi.

  • 5 Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!
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    Siyah-beyazlıların yıldızı Pepe videoda Alvaro Negredo'yu arayarak "Beşiktaş'a geliyor musun?" anlamına gelen "Come to Beşiktaş" demişti. 

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