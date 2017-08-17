FUTBOL
Barcelona'nın Real Madrid mağlubiyeti sosyal medyada gündem oldu!
17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:43:56 | Güncelleme: 15:10:11
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Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'e toplamda 5-1'lik skorla mağlup olarak 2. oldu.
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İki maçta da yenilen Katalan ekibi, sosyal medyada mizah malzemesi oldu.
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Birçok futbol hesabı özellikle Lionel Messi üzerinden caps'ler yaptı.
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Beşiktaş'ın ilk olarak Pepe transferinde kullandığı video ise tam olarak burada devreye girdi.
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Siyah-beyazlıların yıldızı Pepe videoda Alvaro Negredo'yu arayarak "Beşiktaş'a geliyor musun?" anlamına gelen "Come to Beşiktaş" demişti.
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Bu konsept daha sonra Jeremain Lens ve Gary Medel'in transferlerinde de kullanıldı ve dünya gündemine oturdu.
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Yapılan birçok caps'ten Lionel Messi'ye yapılan "Beşiktaş'a geliyorum." anlamına gelen "I'm coming to Beşiktaş" capsi dikkat çekti.
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İşte sosyal medyayı yıkan o paylaşımlar!
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