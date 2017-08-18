Vardar - Fenerbahçe maç özeti - Vardar - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 20. dakikada ev sahibi ekip ilk atağında golü buldu. Mehmet Topal'ın pas hatasında topla buluşan Barseghyan, ceza sahasında Skrtel'den sıyrıldıktan sonra Vardar'ı öne geçiren golü attı: 1-0. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda adeta tek kale oynayan Fenerbahçe'de yeni transfer Soldado 64. dakikada Ahmethan'ın yerine oyuna dahil oldu. Vardar'da kaptan Grncarov 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Girdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen temsilcimiz, 90+2. dakikada Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. 90+3'te ise rakibine oldukça sert bir müdahalede bulunan Josef de Souza direk kırmızı kart gördü.

Öte yandan, maçın son düdüğünün çalınmasının ardından Fenerbahçe yedek kulübesi önünde tartışma yaşandı.



Turun ikinci maçı 24 Ağustos Perşembe Günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Ayrıntılar birazdan...

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... VARDAR-FENERBAHÇE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? Fenerbahçe, Vardar'ı üç veya daha fazla farkla mağlup ederse tur atlayacak. Fenerbahçe, Vardar'ı 2-0 yenerse karşılaşma uzatmaya gidecek. 3-1, 4-2 gibi iki farklı Fenerbahçe galibiyetlerinde de turu Vardar geçecek. Her türlü beraberlik ve yenilgide Fenerbahçe'nin Avrupa macerası sona erecek.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kalede yeni transfer Carlos Kameni'yi oynattı. Kocaman, Göztepe karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel'e yedekler arasında yer verirken, yeni transfer Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

JANEVSKİ İLK KEZ

Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı. Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu. Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi. Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.

Vardar - Fenerbahçe canlı izle

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