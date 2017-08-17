Arda Turan: "Şimdi bir olma zamanı"

Milli futbolcu Arda Turan, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım, saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için. Barcelona için bir olma zamanı." ifadelerini kullandı.

— HT Spor (@HTSpor) August 17, 2017

RONALDO DA DESTEK VERDİ

Real Madrid’in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da, Barcelona halkı için destek mesajı yayınladı. Barcelona’dan gelen haberlerle dehşete kapıldığını söyleyen Ronaldo, dayanışma yapılması gerektiğini vurguladı.