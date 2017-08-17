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Arda Turan
FUTBOL

Arda Turan: "Şimdi bir olma zamanı"

Milli futbolcu Arda Turan, İspanya'nın Barcelona kentinde yaşanan terör saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 22:32:41 Güncelleme: 22:37:41

Milli futbolcu Arda Turan, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım, saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için. Barcelona için bir olma zamanı." ifadelerini kullandı.

RONALDO DA DESTEK VERDİ

Real Madrid’in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da, Barcelona halkı için destek mesajı yayınladı. Barcelona’dan gelen haberlerle dehşete kapıldığını söyleyen Ronaldo, dayanışma yapılması gerektiğini vurguladı.

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