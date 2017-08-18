Kylian Mbappe kadro dışı

Monaco'nun altın çocuğu Kylian Mbappe, Metz maçı kadrosuna alınmadı. Başta Real Madrid ve Paris Saint-Germain olmak üzere birçok kulübün transfer etmek için yarışa girdiği Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe, bu akşam oynanacak Metz maçının 18 kişilik kadrosunun dışında kaldı.

''HENÜZ HAZIR DEĞİL''

Geçtiğimiz hafta oynanan Dijon maçında da yedek kalan Mbappe, Fransa Lig 1'in 2. haftasında da takımdaki yerini alamadı. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, ''Kylian henüz form düzeyini yakalayamadı. Oyuncularımızı bu şekilde cezalandırmam. 'Korumak' kelimesi daha doğru bir ifade olacaktır.'' dedi.

Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de 29 maça çıkan Kylian Mbappe, 15 gol atıp 8 de asist yaptı.

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