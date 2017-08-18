Osmanlıspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig

Osmanlıspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle sezona güzel giriş yapan Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. İlk hafta da Kayserispor'u güzel bir oyun ile 4-1 yenerek taraftarının gönlünü fetheden Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan iyi ayrılarak, galibiyet serisi yaratmak istiyor. Peki, Osmanlıspor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman oynanacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

OSMANLISPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 yenerek lige lider konumda başlayan Galatasaray, 2. hafta maçında Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Osmanlıspor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacan mücadele de Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

Mücadele, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLE OSMANLISPOR 17. RANDEVUDA

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da yarın 9. kez birbirlerine rakip olacak.

Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi.

Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.

MAÇLAR

Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2004-2005 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Galatasaray 0 - 2 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4 - 2 2005-2006 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 2 Galatasaray-Ankaraspor 4 - 0 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 1 Galatasaray-Ankaraspor 2 - 0 2007-2008 Galatasaray-Ankaraspor 0 - 0 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 1 2008-2009 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 0 Galatasaray-Ankaraspor 1 - 1 2009-2010 Ankaraspor-Galatasaray (Hükmen) 0 - 3 Galatasaray-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0 2015-2016 Galatasaray-Osmanlıspor 1 - 2 Osmanlıspor-Galatasaray 3 - 2 2016-2017 Osmanlıspor-Galatasaray 2 - 2 Galatasaray-Osmanlıspor 2 - 0

GÖZLER GOMİS'TE

Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara deplasmanında da takımının en büyük kozu olacak.

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