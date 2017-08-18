Galatasaray'ın Osmanlıspor maçı kadrosu belli oldu.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun ikinci haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekipte, yeni transfer Sofiane Feghouli, sakatlığından dolayı kadroya alınmadı.
Kadroda yer alan isimler şu şekilde:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Eray İşcan."
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