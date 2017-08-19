Talisca'nın Veysel Sarı'ya yaptığı hareket kırmızı karttı

Kaliteli hakem olabilmek için öncelikle her iki takım adına eşit düdükler çalmak, olmazsa olmazlardandır. Göğsünde FIFA korkartı varsa; penaltıda, sarıda ve kırmızı kartta hata yapmayacaksın. Bir takım 10 kişi kalırsa, 11 kişiye karşı oynaması zorlaşır. Ancak 10 kişi kalacakken 11 kişi devam ettirirsen, burada haksız bir avantaj oluşur ve tabii ki skor değişir.

Bu tür haksız avantajlar çoğu kez büyük takımların lehine işliyor. Kasımpaşa bir kolej takımı. Dün akşam da gördük ki; saygı atmosferi içerisinde haklı itirazlarda bulundular. Pozisyona gelince... Talisca, isteyerek ve bilerek Veysel Sarı’nın yüzüne, özellikle de dudak bölgesine gelecek şekilde kol ve dirsek karışımıyla açık bir şekilde vurdu. Bu vurma şiddet içeriyor. Yaralayıcı bir harekettir. Kuraldaki yeri de kırmızı karttır. Hakem kırmızı yerine sarıyı kullanarak hem haksız rekabete sebep oldu hem de maçın neticesine tesir etti.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

Muhittin Boşat: 31. dakikada Talisca’nın Veysel’e yaptığı hareketin karşılığı sarı kart değil, kırmızı kart olmalıydı.



Deniz Çoban: Talisca’nın röportajı kırmızı kartı kabul eder gibiydi.



Selçuk Dereli: Talisca’nın hareketi tartışmasız kırmızı kartlık. Maçın sonucuna etki eden bir hata. FIFA hakemlerinde bile cesaret kalmamış.

Mustafa Çulcu: Talisca’nın Veysel’e yaptığı hareketin karşılığı sarı kart değil kırmızı kart olmalıydı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ!

- Video Hakem Uygulaması gelseydi, Talisca direkt atılırdı.

- Konuşulması gereken Beşiktaş’ın puan kaybı değil, Kasımpaşa’nın yenen hakkı olmalı.

- Talisca’nın kırmızı kart görmesi için Veysel’in hastanelik mi olması gerekiyordu!

- Talisca atılsaydı, Beşiktaş 1 puanı bile alamazdı.

- Talisca “Elim çarptı” diyor da o bildiği aparkat!

- Hakem burada hata yapmadı, Talisca’yı atmaya cesaret edemedi.

- Kasımpaşa’ya yazık oldu. Talisca maçı tamamlamamalıydı.

- Talisca’nın pozisyonu başka ligde olsa, kırmızı kart ve en az 3 maç ceza alırdı.

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