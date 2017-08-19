ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray, Selçuk İnan'ı gönderiyor

''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:56:10

Galatasaray yönetimi, maaş yükünden kurtulmak için Selçuk İnan'la yolları ayırmayı hedefliyor.

  • 1 ''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''
    1 | 9

    SNEIJDER GİTTİ, SIRADA SELÇUK VAR

    G.Saray yönetiminde Sneijder’ın ardından diğer kaptan Selçuk’a da yol göründü.

  • 2 ''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''
    2 | 9

    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son transferlerin gelişiyle artık 11’de düşünülmeyen 32 yaşındaki usta oyuncu, yüksek ücreti nedeniyle yedek kulübesi için de fazla lüks görülüyor.

  • 3 ''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''
    3 | 9

    Her ne kadar başkan Dursun Özbek “Selçuk kaptanımız, ayrılması gibi bir düşüncemiz yok” dese de Florya’da kapalı kapılar ardında bir teklif gelmesi halinde Selçuk’un satılması fikri ağır basıyor. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 ''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''
    4 | 9

    Yönetim, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon 2.9 milyon Euro, gelecek sezon ise 2 milyon 950 bin Euro alacak olan Selçuk’a istediği teklif gelmemesi halinde, alacaklarından vazgeçmesi karşılığında bonservisini bedelsiz olarak vermeyi önerecek.

  • 5 ''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''
    5 | 9

    Bu teklifine karşılık Galatasaray yönetiminin Selçuk İnan'la kısa süre içinde bir toplantı yapacağı belirtildi.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000