Galatasaray, Selçuk İnan'ı gönderiyor

4 | 9

Yönetim, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon 2.9 milyon Euro, gelecek sezon ise 2 milyon 950 bin Euro alacak olan Selçuk’a istediği teklif gelmemesi halinde, alacaklarından vazgeçmesi karşılığında bonservisini bedelsiz olarak vermeyi önerecek.