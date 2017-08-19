FUTBOL
Galatasaray, Selçuk İnan'ı gönderiyor
''Selçuk İnan'la yollar ayrılıyor''
19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:56:10 | Güncelleme: 10:50:08
Galatasaray yönetimi, maaş yükünden kurtulmak için Selçuk İnan'la yolları ayırmayı hedefliyor.
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SNEIJDER GİTTİ, SIRADA SELÇUK VAR
G.Saray yönetiminde Sneijder’ın ardından diğer kaptan Selçuk’a da yol göründü.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son transferlerin gelişiyle artık 11’de düşünülmeyen 32 yaşındaki usta oyuncu, yüksek ücreti nedeniyle yedek kulübesi için de fazla lüks görülüyor.
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Her ne kadar başkan Dursun Özbek “Selçuk kaptanımız, ayrılması gibi bir düşüncemiz yok” dese de Florya’da kapalı kapılar ardında bir teklif gelmesi halinde Selçuk’un satılması fikri ağır basıyor.
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Yönetim, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon 2.9 milyon Euro, gelecek sezon ise 2 milyon 950 bin Euro alacak olan Selçuk’a istediği teklif gelmemesi halinde, alacaklarından vazgeçmesi karşılığında bonservisini bedelsiz olarak vermeyi önerecek.
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Bu teklifine karşılık Galatasaray yönetiminin Selçuk İnan'la kısa süre içinde bir toplantı yapacağı belirtildi.
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BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL MADDE
Şenol Güneş’in eski öğrencisini istediğini duyan G.Saray yönetimi, taraftar tepkisini de düşünerek, Selçuk’un Beşiktaş’a gitmemesi için fesih sözleşmesine özel madde koymayı planlıyor.
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Benzer bir anlaşma Sneijder’la da yapılmış, ayrılık şartnamesine 3 yıl içinde Süper Lig’de bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat ödeme maddesi koyulmuştu.
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Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan Sneijder, bu maddeden dolayı Fransa'nın Nice takımına transfer olmuştu.
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Kaptan’la bir toplantı yapmayı düşünen yöneticiler, 11’de oynayamayacağını açıkça belirterek ayrılığa iknaya çalışacak. Ancak yıldız oyuncunun bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.