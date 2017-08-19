Real Madrid, Juventus'u reddetti

Real Madrid ne yardan vazgeçiyor ne serden...

AS Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid, Juventus'un Mateo Kovacic için yaptığı 75 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi. James Rodriguez'i Bayern Münih'e gönderen Real Madrid, orta sahasından başka kayıp vermeden sezona başlamak istiyor. Ağustos 2015'de 31 milyon euro karşılığında Inter'den Real Madrid'e transfer olan Mateo Kovacic'in kulübüyle Haziran 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.

1994 doğumlu oyuncu Hırvatistan Milli Takım formasıyla 34 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla da 39 maçta görev alan Kovacic, 2 gol atıp 3 de asist yaptı ve 2154 dakika sahada kaldı.