Enes Ünal artık bir rol model

Geçmişten bugüne yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiren ve "Türkiye'nin futbolcu fabrikası"' olarak adlandırılan Bursaspor'un altyapısında geleceğin futbolcu adaylarına aidiyet duygusu, kendileri gibi aynı tesislerde yetişen genç golcü Enes Ünal ile aşılanıyor.

Bursaspor'un altyapısında yetiştikten sonra 2 yıl önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye, oradan da bu sezon başında İspanya La Liga takımlarından Villarreal'e transfer edilen Enes Ünal, yeşil-beyazlı kulüpte geleceğin futbolcu adaylarına rol model oldu. Enes Ünal'ın Manchester City'ye transfer olduğunda yazdığı ve yeşil-beyazlı kulüp yönetimi tarafından pano haline getirilen "veda mektubu", çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 200 genç futbolcu adayının eğitim gördüğü Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nin duvarını süslüyor. Altyapı oyuncuları, soyunma odalarından antrenman sahalarına her çıktıklarında Enes Ünal'ın üzerinde Bursaspor formalı fotoğrafının ve veda mektubunun bulunduğu pano ile karşılaşıyor. Panoda, genç golcünün mektuptaki duygusal sözlerinin yanı sıra, fotoğrafının altında "Küçüklüğümden beri Türkiye'de Bursaspor'dan başka hiçbir takımda oynamayı düşünmedim.'' sözü yer alıyor.

''AİDİYET DUYGUSU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''

Bursaspor Kulübü Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü Faruk Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin başında bulunduğu 20 kişilik bir ekiple, yeşil-beyazlılara yeni yıldız adayları kazandırmak için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını söyledi. Futbolcu adaylarını bir yandan geleceğe hazırlarken bir yandan da onlara aidiyet duygusunu aşılamaya özen gösterdiklerini anlatan Korkmaz, özellikle bu konuya büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Korkmaz, Bursaspor'da yetişen Enes Ünal'da aidiyet duygusunun fazlasıyla bulunduğunu vurgulayarak, "Enes küçüklüğünden beri hiçbir zaman 'İstanbul takımlarında oynayacağım.' demedi. Enes her zaman 'Bursaspor'da oynayacağım ve hedefim Avrupa.' ifadesini kullandı." dedi.

''GİDECEKSENİZ AVRUPA'YA GİDİN, HEPİMİZ GURURLANALIM''

Enes Ünal'ın, kendini yetiştirebilen çok özel bir oyuncu olduğunu dile getiren Faruk Korkmaz, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde bir panosu var. Sözleriyle her şeyi özetliyor. Buradaki oyunculara her zaman Enes Ünal'ı örnek göstererek, 'Hedefiniz hiçbir zaman İstanbul takımları olmasın, Türkiye'de Bursaspor olsun. Gidecekseniz Avrupa'ya gidin, hepimiz gururlanalım.' diyoruz. Enes'in bu hedefi 13-14 yaşında vardı, 17 yaşında gerçekleştirdi. Enes'in buralara gelmesinden çok mutluyuz. Bunu sonuna kadar hak eden bir oyuncu. Kendini yetiştirmesiyle, aile yaşantısıyla hak ettiği yerde. İnşallah daha iyi yerde olacak. Bizim şu an yetişen oyunculara, altyapıdaki oyunculara gösterdiğimiz hedef Enes Ünal zaten."

Korkmaz, altyapıdaki birçok oyuncunun da kendisine Enes Ünal'ı örnek aldığına işaret ederek, "Bu aidiyet duygusuyla yeni oyuncular yetiştiriyoruz. Yeni Enesler geliyor. Onlar da Enes Ünal ağabeylerini örnek alarak oralara gelecekler inşallah." ifadelerini kullandı.